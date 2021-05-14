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В Петербурге «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» отменяет комиссию за капремонт

«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» решил отменить для граждан комиссию при оплате взносов в пользу Фонда капитального ремонта через собственные онлайн-каналы оплаты и Центры приема платежей.

Как сообщила компания «Фонтанке» 14 мая, это инициатива ЕИРЦ, от города допрасходов не потребуется.

«С 15 мая 2021 года все взносы в Фонд капитального ремонта через личный кабинет на сайте ikus.pesc.ru, мобильное приложение «ПСК/ПЭС» и центры приема платежей будут приниматься без комиссии», — заявил генеральный директор «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» Денис Шабарин.

С мая строчка по оплате капремонта перекочевала из розовых и белых квитанций в квитанции «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». При этом если раньше фонд возмещал платежным агентам оплату банковской комиссии, то теперь эта обязанность появилась у самих горожан. После этого Смольный обозначил способы безкомиссионной оплаты и заявил, что договорные отношения с ЕИРЦ приостановлены до урегулирования вопроса. ЕИРЦ с этим не согласился, а 13 мая фонд подтвердил, что выставленные в мае квитанции необходимо оплатить. Теперь вопрос с комиссией решен со стороны ЕИРЦ.

Помимо комиссии, многие читатели «Фонтанки» обнаружили задолженность по капремонту, которой не наблюдали в розовых квитанциях.

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Комментарии (28)

iphonedimona
Вопрос юристам:
Почему мы должны платить взносы в фонд, с которым у нас не заключен договор?
Эту графу в розовой квитанции я ещё могу понять, у нас есть с жилищниками договоры обслуживания или найма. А тут мошенническая организация выставляет самостоятельные претензии. Кстати, у меня даже с электриками договор не оформлен, просто плачу по счётчику.
265948060
Обожаю "компетентные" коментарии "профильных" специалистов... Надо же, какие "злодеи" ЕИРЦ ПЭС!!! Согласно договора организовали печать и доставку квитанций потребителям... Расчëт начислений, учëт льгот, пеней и задолженностей в данном случае не в их компетенции. Комиссия за перечисление? Так когда мы платим через любого платëжного агента, мы платим комиссию. Это комерческая услуга. Там тоже работают люди. Такие же. И их семьи так же насчитывают что будет ЗП.
Даже внутри сбера перевод свыше 50К в месяц процентуется.
Работа всех ЕИРЦ и МФЦ (например) направлена в первую очередь на оптимизацию затрат на предоставление услуг, удобство платильщиков и контроль движения денежных средств. Забыли как стояли за любой справкой в ведомства? Это в части МФЦ.
Или как в очередях сбера, что бы коммуналку оплатить?
Оплатив мы забывали что дальше. И нас не касалось, почему до поставщика услуг не доходят платежи завтра услуги.
Короче - коментарии - "огнище"! И да. Снова - Путин всë испортил....))
3466333
Капремонт... Не доживем. Это налог "просто так". По другому этот взнос не назвать. Сначала пусть вернут все деньги, которые собирали все эти годы. Или хоть объяснят куда они подевались. И на что уходят. Даже при советской власти все публиковалось...
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