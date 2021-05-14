В Петербурге «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» отменяет комиссию за капремонт

Как сообщила компания «Фонтанке» 14 мая, это инициатива ЕИРЦ, от города допрасходов не потребуется.



«С 15 мая 2021 года все взносы в Фонд капитального ремонта через личный кабинет на сайте ikus.pesc.ru, мобильное приложение «ПСК/ПЭС» и центры приема платежей будут приниматься без комиссии», — заявил генеральный директор «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» Денис Шабарин.

С мая строчка по оплате капремонта перекочевала из розовых и белых квитанций в квитанции «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». При этом если раньше фонд возмещал платежным агентам оплату банковской комиссии, то теперь эта обязанность появилась у самих горожан. После этого Смольный обозначил способы безкомиссионной оплаты и заявил, что договорные отношения с ЕИРЦ приостановлены до урегулирования вопроса. ЕИРЦ с этим не согласился, а 13 мая фонд подтвердил, что выставленные в мае квитанции необходимо оплатить. Теперь вопрос с комиссией решен со стороны ЕИРЦ.

