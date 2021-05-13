Петербуржцам хотят компенсировать комиссию при оплате взносов за капремонт

Как сообщил фонд 13 мая, оплата без комиссии обеспечена в следующих организациях: Банк ВТБ — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг ВТБ-онлайн и мобильное приложение; АО «Почта Банк» — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг Почта Банк-онлайн и мобильное приложение, Банк «Санкт-Петербург». «Это порядка 300 отделений в городе, — рассказали в пресс-службе. — Кроме того, без процентов можно оплатить квитанцию через личный кабинет Фонда капитального ремонта посредством интернет-эквайринга с 13 мая 2021 года».

Для жителей, которые не имеют возможности провести оплату посредством этих инструментов, фонд и жилищный комитет прорабатывают решение о компенсации затрат на оплату агентского вознаграждения на 2021 год и в последующие периоды.

«В Фонде создана рабочая группа под руководством начальника управления расчётов, которая будет индивидуально рассматривать обращения по каждому платежному документу, — сообщает учреждение. — Если у граждан возникают вопросы по задолженности и начислениям в платежных документах, то они могут обратиться в Фонд капитального ремонта по телефону 703–57–01. Прием обращений от горожан будет проходить в рабочее время с 9 до 18 часов. Анализ качества ответов горячей линии по поручению вице-губернатора будет обеспечиваться жилищным комитетом».

При этом фонд подчеркивает, что единые платежные документы, которые выставил ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» (в них включена электроэнергия и капитальный ремонт), подлежат оплате в установленный срок.

Ранее в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко «Фонтанке» заявили, что при подготовке конкурсной документации на выставление и прием счетов не было соблюдено условие — нулевая комиссия со стороны абонента в адрес платежного агента. В связи с этим уже заключенный договор между Фондом капремонта и ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» приостановлен до урегулирования ситуации. Однако сам ЕИРЦ настаивает, что договор продолжает действовать, как и выставленные квитанции.