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Петербуржцам хотят компенсировать комиссию при оплате взносов за капремонт

Фонд капремонта разъяснил вопрос с комиссией при оплате взносов

Оплатить взнос на капремонт с 13 мая без комиссии можно на сайте Фонда капитального ремонта и еще примерно в 300 точках в городе. Тем, кто не может этого сделать, комиссию хотят компенсировать позднее.

Как сообщил фонд 13 мая, оплата без комиссии обеспечена в следующих организациях: Банк ВТБ — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг ВТБ-онлайн и мобильное приложение; АО «Почта Банк» — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг Почта Банк-онлайн и мобильное приложение, Банк «Санкт-Петербург». «Это порядка 300 отделений в городе, — рассказали в пресс-службе. — Кроме того, без процентов можно оплатить квитанцию через личный кабинет Фонда капитального ремонта посредством интернет-эквайринга с 13 мая 2021 года».

Для жителей, которые не имеют возможности провести оплату посредством этих инструментов, фонд и жилищный комитет прорабатывают решение о компенсации затрат на оплату агентского вознаграждения на 2021 год и в последующие периоды.

«В Фонде создана рабочая группа под руководством начальника управления расчётов, которая будет индивидуально рассматривать обращения по каждому платежному документу, — сообщает учреждение. — Если у граждан возникают вопросы по задолженности и начислениям в платежных документах, то они могут обратиться в Фонд капитального ремонта по телефону 703–57–01. Прием обращений от горожан будет проходить в рабочее время с 9 до 18 часов. Анализ качества ответов горячей линии по поручению вице-губернатора будет обеспечиваться жилищным комитетом».

При этом фонд подчеркивает, что единые платежные документы, которые выставил ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» (в них включена электроэнергия и капитальный ремонт), подлежат оплате в установленный срок.

Ранее в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко «Фонтанке» заявили, что при подготовке конкурсной документации на выставление и прием счетов не было соблюдено условие — нулевая комиссия со стороны абонента в адрес платежного агента. В связи с этим уже заключенный договор между Фондом капремонта и ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» приостановлен до урегулирования ситуации. Однако сам ЕИРЦ настаивает, что договор продолжает действовать, как и выставленные квитанции.

С мая счет за капремонт включен в состав единой квитанции ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» наравне с оплатой электроэнергии. Раньше примерно 60% всех абонентов получали этот счет в составе розовой квитанции от ВЦКП, остальные — отдельными белыми квитанциями. Петербуржцы обратили внимание на то, что появилась однопроцентная комиссия на оплату банковских услуг. Многие также пожаловались на взявшуюся ниоткуда задолженность. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (37)

264085591
А инвалидам не хотят компенсировать вообще этот мифический капремонт? Инвалиды же до него не доживут.
denga
Мне наплевать на комиссию, а сами взносы верните обратно в год получилось более 7 тысяч. Видимо понравилась материальная помощь, теперь и ПЭС желает. ПФ получает материальную помощь в виде отчета ежемесячного СЗВМ, гаишники в виде ограничения скорости до 40 км-час на оживленных трассах, а петроэлектросбыт будет делать капитальный ремонт чего? видимо будет трансформировать переменный ток в постоянный.
Михаил Петров-Водкин
Банк «Россия», который контролирует друг президента Владимира Путина Юрий Ковальчук, собирает с россиян комиссии за коммунальные платежи по всей стране. Банк зарабатывает 2 млрд руб. прибыли в год за счет высоких комиссионных сборов – до 2,5%, тогда как большинство банков вообще не берут комиссию, а средний показатель составляет 0,4%. Больше всего банк берет с жителей Белгородской области – 2,5%, зарабатывает до 800 млн руб. на Москве и Подмосковье.
Он приватизировал ВЦКП «Жилищное хозяйство» в Санкт-Петербурге – крупнейшего оператора коммунальных платежей, через которого проходит 70 млрд руб. в год.
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