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«ЕИРЦ Петроэлектросбыт»: договор с фондом капремонта Петербурга действует, как и раньше

«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» не считает договор с фондом капремонта на выставление счетов приостановленным

«ЕИРЦ Петроэлектросбыт», который выставляет петербуржцам счета за электричество и капитальный ремонт домов, отрицает приостановку договора с фондом капремонта. Ранее о ней заявил Смольный, ссылаясь на непредвиденную комиссию.

«Единые платежные документы выставляются «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» в рамках действующих договоров, заключенных между расчетным центром и поставщиками ЖКУ, а также Фондом капитального ремонта в полной мере соответствуют требованиям действующего законодательства и подлежат оплате в установленный срок, — заявил ЕИРЦ вечером 12 мая. — Договор между «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и ФКР действует без изменений».

Ранее в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко «Фонтанке» заявили, что при подготовке конкурсной документации на выставление и прием счетов не было соблюдено условие — нулевая комиссия со стороны абонента в адрес платежного агента. В связи с этим уже заключенный к договор между фондом капремонта и «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» приостановлен до урегулирования ситуации.

Кроме того, Смольный обозначил несколько каналов безкомиссионной оплаты капремонта: Банк ВТБ — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг ВТБ-онлайн и мобильное приложение; АО «Почта Банк» — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг «Почта Банк-онлайн» и мобильное приложение «Банк «Санкт-Петербург».

Напомним, с мая счет за капремонт включен в состав единой квитанции «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» наравне с оплатой электроэнергии. Раньше примерно 60 % всех абонентов получали этот счет в составе розовой квитанции от ВЦКП, остальные — отдельными белыми квитанциями. Петербуржцы обратили внимание на то, что появилась однопроцентная комиссия на оплату банковских услуг. Многие также пожаловались на взявшуюся ниоткуда задолженность. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

AndrewBarsik
Петроэлектросбыту совершенно искренне плевать на то, что сказал вице-губернатор. Точно также им плевать на Постановление Правительства №354 о порядке оказания коммунальных услуг, которое в 2011 подписал В.В. Путин. Ещё им абсолютно плевать на российские Законы. Все контролирующие и надзирающие органы при получении жалоб на Петроэлектросбыт от граждан думают только об одном: "Как бы не навлечь на себя гнев Петроэлектросбыта?". Судьи в процессах с Петроэлектросбытом разве что только кофе с мороженным сами не подают представителям Петроэлектросбыта, с трепетом ловя и угадывая каждое их желание.
O-o!
вторая нефть что-то пытается высказать? а как-же единогласно за ЕдРо?вы ж подписались под каждой такой издевкой
Андрей К._5e4ce28835681
Ну ни хрена себе! Заглянул в квитанцию Петроэлектросбыта, а там сумма за капремонт несусветная: 4800 рублей! Да еще и пени 73 рубля! При том, что я всегда платил вовремя, и все мои платежи до них дошли, как это видно на сайте капремонтной конторы. Вот это номер!!! По-моему это называется "покушение на необоснованное обогащение", или нет?
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