«ЕИРЦ Петроэлектросбыт»: договор с фондом капремонта Петербурга действует, как и раньше

«Единые платежные документы выставляются «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» в рамках действующих договоров, заключенных между расчетным центром и поставщиками ЖКУ, а также Фондом капитального ремонта в полной мере соответствуют требованиям действующего законодательства и подлежат оплате в установленный срок, — заявил ЕИРЦ вечером 12 мая. — Договор между «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и ФКР действует без изменений».

«ЕИРЦ Петроэлектросбыт», который выставляет петербуржцам счета за электричество и капитальный ремонт домов, отрицает приостановку договора с фондом капремонта. Ранее о ней заявил Смольный, ссылаясь на непредвиденную комиссию.

Ранее в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко «Фонтанке» заявили, что при подготовке конкурсной документации на выставление и прием счетов не было соблюдено условие — нулевая комиссия со стороны абонента в адрес платежного агента. В связи с этим уже заключенный к договор между фондом капремонта и «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» приостановлен до урегулирования ситуации.

Кроме того, Смольный обозначил несколько каналов безкомиссионной оплаты капремонта: Банк ВТБ — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг ВТБ-онлайн и мобильное приложение; АО «Почта Банк» — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг «Почта Банк-онлайн» и мобильное приложение «Банк «Санкт-Петербург».

Напомним, с мая счет за капремонт включен в состав единой квитанции «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» наравне с оплатой электроэнергии. Раньше примерно 60 % всех абонентов получали этот счет в составе розовой квитанции от ВЦКП, остальные — отдельными белыми квитанциями. Петербуржцы обратили внимание на то, что появилась однопроцентная комиссия на оплату банковских услуг. Многие также пожаловались на взявшуюся ниоткуда задолженность. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».