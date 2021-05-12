Смольный рассказал, как можно оплатить капремонт без комиссии. Договор с «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» приостановлен до урегулирования





Как рассказали «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко, ставилась задача обеспечить систему, при которой агентское вознаграждение оператору, начисляющему оплату взноса на капитальный ремонт, составит 0 % . Это требование не было соблюдено. «В настоящее время действие договорных обязательств на оказание услуг по включению начислений взносов на капитальный ремонт в платёжные документы, их печать и адресную доставку собственникам помещений приостановлено до урегулирования вопроса», — говорят в Смольном.



Напомним, с мая счет за капремонт включен в состав единой квитанции «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» наравне с оплатой электроэнергии. Раньше примерно 60 % всех абонентов получали этот счет в составе розовой квитанции от ВЦКП, остальные — отдельными белыми квитанциями. При этом петербуржцы обратили внимание на то, что появилась однопроцентная комиссия на оплату банковских услуг.



«Оплата без комиссии в настоящее время обеспечена в следующих организациях: Банк ВТБ (ПАО) — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг ВТБ-онлайн и мобильное приложение; АО «Почта Банк» — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг «Почта Банк-онлайн» и мобильное приложение Банк «Санкт-Петербург», — сообщили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Бондаренко.



Кроме комиссии, горожане обратили внимание на странные цифры в квитанциях. Подробнее о том, как строчка «капремонт» меняла прописку, читайте в материале «Фонтанки».

