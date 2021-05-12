Как рассказали «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко, ставилась задача обеспечить систему, при которой агентское вознаграждение оператору, начисляющему оплату взноса на капитальный ремонт, составит
Напомним, с мая счет за капремонт включен в состав единой квитанции «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» наравне с оплатой электроэнергии. Раньше примерно
«Оплата без комиссии в настоящее время обеспечена в следующих организациях: Банк ВТБ (ПАО) — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг ВТБ-онлайн и мобильное приложение; АО «Почта Банк» — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг «Почта Банк-онлайн» и мобильное приложение Банк «Санкт-Петербург», — сообщили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Бондаренко.
Кроме комиссии, горожане обратили внимание на странные цифры в квитанциях. Подробнее о том, как строчка «капремонт» меняла прописку, читайте в материале «Фонтанки».
Смольный рассказал, как можно оплатить капремонт без комиссии. Договор с «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» приостановлен до урегулирования
В Петербурге пересматривают схему платежей за капремонт
Смольный решил приостановить договорные отношения с ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» на включение в квитанции счета за капремонт. Дело в том, что изначально предполагалось избавить абонентов от комиссии.