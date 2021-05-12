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Смольный рассказал, как можно оплатить капремонт без комиссии. Договор с «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» приостановлен до урегулирования

В Петербурге пересматривают схему платежей за капремонт

Смольный решил приостановить договорные отношения с ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» на включение в квитанции счета за капремонт. Дело в том, что изначально предполагалось избавить абонентов от комиссии.



Как рассказали «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко, ставилась задача обеспечить систему, при которой агентское вознаграждение оператору, начисляющему оплату взноса на капитальный ремонт, составит 0 %. Это требование не было соблюдено. «В настоящее время действие договорных обязательств на оказание услуг по включению начислений взносов на капитальный ремонт в платёжные документы, их печать и адресную доставку собственникам помещений приостановлено до урегулирования вопроса», — говорят в Смольном.

Напомним, с мая счет за капремонт включен в состав единой квитанции «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» наравне с оплатой электроэнергии. Раньше примерно 60 % всех абонентов получали этот счет в составе розовой квитанции от ВЦКП, остальные — отдельными белыми квитанциями. При этом петербуржцы обратили внимание на то, что появилась однопроцентная комиссия на оплату банковских услуг.

«Оплата без комиссии в настоящее время обеспечена в следующих организациях: Банк ВТБ (ПАО) — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг ВТБ-онлайн и мобильное приложение; АО «Почта Банк» — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг «Почта Банк-онлайн» и мобильное приложение Банк «Санкт-Петербург», — сообщили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Бондаренко.

Кроме комиссии, горожане обратили внимание на странные цифры в квитанциях. Подробнее о том, как строчка «капремонт» меняла прописку, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

Olen
Тоже прислали квитанцию с долгом и пеней из неоткуда!
Я не гордый, могу и перестать платить за капремонт.
Как-то простоял дом 100 с лишним лет без помощи этой НКО и ещё 100 простоит. А вот будет ли существовать НКО через 100 лет очень сильно сомневаюсь.
265116337
Хотелось бы услышать о проверке самого фонда( после проверки фонда УФАС) прокуратурой или СК!, там как минимум с159 ч.4, заодно объяснить жителям, на каком законном основании, я должен оплачивать ЕЩЕ чей то КР, если в моей платежке УЖЕ есть графа на КР нашего дома в ТСЖ
265112170
А еще очень интересно узнать, как ВЦКП выставлял в розовой квитанции каждый месяц одинаковую сумму на кап ремонт, квитанции оплачивались полностью, а до самого ФКР доходили разные суммы, и в итоге дошли не все и получился долг.
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