В июньской квитанции Петроэлектросбыта не останется капремонтных «хвостов» от ВЦКП

О принятом решении, по данным «Фонтанки», 26 мая рассказал председатель жилищного комитета на брифинге, куда, впрочем, были приглашены только телеканалы. «Достигнута договоренность о фиксации задолженности, — заявил Борщев. — Вся задолженность, которая до 1 мая указывалась в розовой квитанции, остается в зоне ответственности ВЦКП. Она будет начисляться и истребоваться этой организацией. Все, что с 1 мая, будет начислять ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». В связи с тем, что переходный период выявил много недочетов <...>, принято решение, что за май-месяц, даже если будут просрочки по платежам, фонд капремонта не будет взыскивать пеню. Но это только за один месяц».

Это означает следующее: долги по ремонту, которые были подтверждены до мая, так и останутся в квитанциях ВЦКП, они будут включены в общую сумму долга по услугам.

Новые же квитанции ЕИРЦ, как и предполагала «Фонтанка», будут составлены так, словно на 1 мая у всех абонентов чистая платежка и никаких долгов. Если же человек погасил лишнее по квитанциям Петроэлектросбыта в мае, фонд капремонта произведет перерасчет в июле, и человек увидит у себя на счете переплату.

Это относится к тем, кто до мая оплачивал капремонт по розовой квитанции. Те, кому в тот же период приходили отдельные белые квитки на ремонт, остаются в зоне рассылки и учета Петроэлектросбыта. По ним фонд капремонта также произведет перерасчет и передаст ЕИРЦ актуальные данные.

«Фонтанка» подробно рассказывала о беспорядке, который возник в мае при переносе строчки по оплате капремонта в платежный документ ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». Проблем было несколько — от возникшей и тут же отмененной комиссии для абонента, до задолженности, которая была отражена в новых квитанциях ЕИРЦ. «Фонтанка» подробно разбирала возможные причины и даже предполагала возможный итог: исключение всех «домайских» долгов из начислений ПЭС, чтобы по ним абонент мог расплатиться еще через ВЦКП.