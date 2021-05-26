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В июньской квитанции Петроэлектросбыта не останется капремонтных «хвостов» от ВЦКП

Смольный нашел решение коллизии с оплатой капремонта через Петроэлектросбыт

В июньской квитанции ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» будут указаны начисления на капремонт только за июнь (и за май, если они на тот момент еще не будут оплачены). Задолженности, которые накопились еще в период розовой квитанции, надо будет по ней же и гасить.

О принятом решении, по данным «Фонтанки», 26 мая рассказал председатель жилищного комитета на брифинге, куда, впрочем, были приглашены только телеканалы. «Достигнута договоренность о фиксации задолженности, — заявил Борщев. — Вся задолженность, которая до 1 мая указывалась в розовой квитанции, остается в зоне ответственности ВЦКП. Она будет начисляться и истребоваться этой организацией. Все, что с 1 мая, будет начислять ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». В связи с тем, что переходный период выявил много недочетов <...>, принято решение, что за май-месяц, даже если будут просрочки по платежам, фонд капремонта не будет взыскивать пеню. Но это только за один месяц».

Это означает следующее: долги по ремонту, которые были подтверждены до мая, так и останутся в квитанциях ВЦКП, они будут включены в общую сумму долга по услугам.

Новые же квитанции ЕИРЦ, как и предполагала «Фонтанка», будут составлены так, словно на 1 мая у всех абонентов чистая платежка и никаких долгов. Если же человек погасил лишнее по квитанциям Петроэлектросбыта в мае, фонд капремонта произведет перерасчет в июле, и человек увидит у себя на счете переплату.

Это относится к тем, кто до мая оплачивал капремонт по розовой квитанции. Те, кому в тот же период приходили отдельные белые квитки на ремонт, остаются в зоне рассылки и учета Петроэлектросбыта. По ним фонд капремонта также произведет перерасчет и передаст ЕИРЦ актуальные данные.

«Фонтанка» подробно рассказывала о беспорядке, который возник в мае при переносе строчки по оплате капремонта в платежный документ ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». Проблем было несколько — от возникшей и тут же отмененной комиссии для абонента, до задолженности, которая была отражена в новых квитанциях ЕИРЦ. «Фонтанка» подробно разбирала возможные причины и даже предполагала возможный итог: исключение всех «домайских» долгов из начислений ПЭС, чтобы по ним абонент мог расплатиться еще через ВЦКП.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

264901471
Т.е. я должен заплатить за капремонт в фонд, в котором эти деньги разворовывают и при этом благодарить правительство СПБ за то, что они меня не поставили на счетчик за то, что я не вовремя принес деньги, которые рассчитывали в Фонде украсть. Но не украли по не зависящим от Фонда обстоятельствам, т.к. я из-за пандемии заработал мало денег и им чуть-чуть не хватает на домик на Кипре.
Виктор Наворски
Как могла возникнуть задолженность по красной квитанции, если все квитанции оплачивались в полном объеме? Смотрел в личном кабинете фонда капремонта: начислена одна сумма, такая же как в красной, а перечислена в фонд меньшая сумма ...
Виктор Наворски
Что-то непонятно, что значит гасить задолженность по красной? ВЦКП пусть погашает то, что недоперечислял...
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