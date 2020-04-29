На экс-директора жилкомсервиса в Кировском районе возбудили 50 уголовных дел. Своих денег не может дождаться ТГК-1

Кировский районный отдел судебных приставов городского УФССП возбудил 50 дел в отношении бывшего директора ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района». По версии дознавателя, компания использовала ряд схем, чтобы не выплачивать долги ТГК-1.



Как сообщает сайт службы судебных приставов 29 апреля, 12 уголовных дел возбуждены по ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»). Еще 38 — по ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»).

