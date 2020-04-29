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29.04.2020 19:35
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На экс-директора жилкомсервиса в Кировском районе возбудили 50 уголовных дел. Своих денег не может дождаться ТГК-1

Кировский районный отдел судебных приставов городского УФССП возбудил 50 дел в отношении бывшего директора ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района». По версии дознавателя, компания использовала ряд схем, чтобы не выплачивать долги ТГК-1.

Как сообщает сайт службы судебных приставов 29 апреля, 12 уголовных дел возбуждены по ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»). Еще 38 — по ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»).

Ранее ведомство объединило несколько исполнительных производств о взыскании порядка 100 млн рублей с ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района» в пользу ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1». При этом, по данным УФССП, гендиректор ЖКС, «осознавая противоправность своих действий, произвела оплату на общую сумму не менее 25 942 115 рублей, нарушая очередность взыскания денежных средств и ущемляя интересы других взыскателей». Кроме того, она направляла в ГУП «ВЦКП» письма-поручения, согласно которым просила перечислять платежи населения за коммунальные услуги не на арестованные счета, а третьим лицам, — общая сумма составила не менее 120 млн рублей.

В УФССП уточнили, что дела возбуждены в отношении Людмилы Ивановой. Она покинула ЖКС № 1 год назад, ее сменила Галина Соколова.

В управлении у жилкомсервиса порядка 350 домов. Компания лишь на 20% принадлежит городу, остальное — у ООО «Проминвест». Идентичная структура собственности еще у двух жилкомсервисов — ЖКС № 2 Центрального района и ЖКС № 1 Красногвардейского района». «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как жилкомсервисы меняли владельцев начиная с конца нулевых. В определенный момент были выделены три компании со словом «Проминвест» в названии, которые контролировали разные ЖКС, однако затем активы объединили. В «Проминвесте» ситуацию оперативно не прокомментировали. В ТГК-1 отметили, что актуальная задолженность ЖКС № 1 Кировского района по состоянию на 1 апреля 2020 года составляет 340,9 млн рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Tottot
Это заработок и карман глав районов и жилищного комитета все эти жкс, они и предназнавены для того, чтобы собирать деньги жильцов, 50% платить ресурсникам, 50% расхищать по своим карманам . И это очень скромно если 50% только воруют. По сути они все давно уже банкроты, так как полностью долги не в состоянии погасить перед тем же гуптеком и водоканалом, все деньги просто разворованы давно. А на плаву держатся так как каждый год растут комунальные платежи , за счет этого увеличения гасятся долги предыдущих периодов, гуптек плюсом получает от города как и водоканал кучу субсидий, поэтому всех все устраивает. Возникают все проблемы только когда начинается очередной передел или устранение нежелательных. Директора этих жкс меняютя постоянно, чтобы было потом сложнее разобраться на кого уголовку открывать. Но жителей же все устраивает, терпилы.
mavar
А ТГК не захотели проверить? Как всегда, управляшки виноваты. Несколько лет назад видел аналитику горпрокуратуры, согласно которой, если закон применять ко всем, можно все руководство монополистов-ресурсников привлечь. Но, сразу засекретили. Со слов участвующих в проверке - "я ещё жить хочу...". А пипл хавает, что якобы во всем бедные жилкомсервисы виноваты. Так обанкротьте все и заведите частные компании, как предполагалось при жилищной реформе. Вот тогда завоют и ресурсники, и и райадминистрации. Халява уже не прокатит.
Анна Эстедт
Чувство дежавю. У них годы назад тоже был козел отпущения - директор. Может, проверить, а не являются ли их ответственные лица полубомжующими маргиналами, расписывающимися в бумажках?!
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