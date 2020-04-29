На экс-директора жилкомсервиса в Кировском районе возбудили 50 уголовных дел. Своих денег не может дождаться ТГК-1
Кировский районный отдел судебных приставов городского УФССП возбудил 50 дел в отношении бывшего директора ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района». По версии дознавателя, компания использовала ряд схем, чтобы не выплачивать долги ТГК-1.
Как сообщает сайт службы судебных приставов 29 апреля, 12 уголовных дел возбуждены по ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»). Еще 38 — по ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»).
Ранее ведомство объединило несколько исполнительных производств о взыскании порядка 100 млн рублей с ООО «Жилкомсервис
В УФССП уточнили, что дела возбуждены в отношении Людмилы Ивановой. Она покинула ЖКС № 1 год назад, ее сменила Галина Соколова.
В управлении у жилкомсервиса порядка 350 домов. Компания лишь на 20% принадлежит городу, остальное — у ООО «Проминвест». Идентичная структура собственности еще у двух жилкомсервисов — ЖКС № 2 Центрального района и ЖКС № 1 Красногвардейского района». «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как жилкомсервисы меняли владельцев начиная с конца нулевых. В определенный момент были выделены три компании со словом «Проминвест» в названии, которые контролировали разные ЖКС, однако затем активы объединили. В «Проминвесте» ситуацию оперативно не прокомментировали. В ТГК-1 отметили, что актуальная задолженность ЖКС № 1 Кировского района по состоянию на 1 апреля 2020 года составляет 340,9 млн рублей.