Смольный одобрил тариф на вывоз мусора в 2022 году

На рабочем совещании правительства Петербурга было одобрено предложение комитета по тарифам касательно стоимости услуг регионального оператора по обращению с отходами. Она не будет меняться в течение следующего года.



По данным «Фонтанки», на 2022 год утверждена стоимость в 808,08 рубля за кубометр отходов. При использовании норматива накопления мусора с площади жилья это соответствует тому, что горожане будут платить 6,40 рубля за квадратный метр.



«Фонтанка» рассказывала о том, что 6,40 рубля — это предложение чиновников по расчетному тарифу. Невский экологический оператор предлагал другие цифры, а также делал заявку на разные тарифы для разных полугодий 2022 года.

