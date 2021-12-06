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Смольный одобрил тариф на вывоз мусора в 2022 году

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На рабочем совещании правительства Петербурга было одобрено предложение комитета по тарифам касательно стоимости услуг регионального оператора по обращению с отходами. Она не будет меняться в течение следующего года.

По данным «Фонтанки», на 2022 год утверждена стоимость в 808,08 рубля за кубометр отходов. При использовании норматива накопления мусора с площади жилья это соответствует тому, что горожане будут платить 6,40 рубля за квадратный метр.

«Фонтанка» рассказывала о том, что 6,40 рубля — это предложение чиновников по расчетному тарифу. Невский экологический оператор предлагал другие цифры, а также делал заявку на разные тарифы для разных полугодий 2022 года.

Большая часть в сумме тарифа традиционно относится к перевозке отходов. НЭО провел соответствующие аукционы и определился с подрядчиками. Однако на результаты двух крупнейших аукционов поданы жалобы со стороны Автопарка № 6 «Спецтранса».

О тарифе, услугах и правилах работы регоператора читайте скоро в материале «Фонтанки».

Невский экологический оператор — компания, учрежденная Петербургом, Ленобластью, ИнтерРАО и ВТБ, в начале сентября она стала тем самым региональным оператором, который в большинстве других субъектов заработал с 2019-го, а в городах федерального значения взял паузу до 2022-го. За 131 млрд рублей компания должна в течение 10 лет брать на себя полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами города, от транспортировки и сортировки до утилизации и переработки. Для этого предполагается строительство мусороперерабатывающих комплексов. Подробнее о планах компании читайте в интервью «Фонтанки» с ее гендиректором Екатериной Горшковой.

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Комментарии (3)

VKuser189750944
Возводятся новые коробки как грибы , а с ними и квадратные метры жилья , с которых начисляют плату за КУ , вывоз мусора .При этом смертность превышает рождаемость в СПб . Прибыль с мусора и так растет !!! Но наша заботливая власть повышает тариф на 10 %
AndrewBarsik
О подписанное в 2011 году Председателем Правительства - ВВП Постановление N354 (согласно которому тариф устанавливается с человека, а не с площади квартиры) вытерли ноги. Так чиновники поступают со всеми законами, указами и прочими бумажками, подписанными Верховным Главнообещающим.
266410437
Спасибо за заботу. Эх теперь заживем. Куплю жене сапоги-))
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