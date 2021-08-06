«Ничего гнить под крики чаек не будет». Невский экологический оператор — о головах и хвостах мусорной реформы

Выбор регионального оператора по обращению с отходами в Петербурге накануне споткнулся об антимонопольное разбирательство. Один из участников, ЛОЭК, пожаловался на документацию, его претензии комиссия рассмотрит на следующей неделе. Сильнее всех расстроился Невский экологический оператор — совместное предприятие города, Ленобласти, Интер РАО и ВТБ, созданное с прицелом на статус регоператора. «Фонтанка» поговорила с гендиректором компании Екатериной Горшковой о том, куда и главное — зачем повезут городской мусор, если планы двух регионов реализуются. — Помимо Невского экологического оператора заявку на участие в конкурсе в последний день подало ООО «Ленинградская областная экологическая компания» (ЛОЭК), аффилированное с региональным оператором Ленинградской области УК ООЛО. Несколькими днями ранее ЛОЭК направила жалобу на конкурсную документацию, которая в настоящее время рассматривается ФАС . Как это может повлиять на ход конкурса и какова, на ваш взгляд, вероятность его отмены?

— Любая компания может подать жалобу — это обычный рабочий процесс, и в нормальных условиях нас он, по большому счету, вообще не касается. Но поскольку жалоба подана буквально в последний момент и неизвестно, сколько времени займет ее рассмотрение, конкурсная процедура может существенно затянуться. Это, к сожалению, скорее всего, повлечет за собой и увеличение сроков принятия других важных для всей отрасли решений. Что касается возможности отмены конкурса, то об этом рано говорить: надо дождаться позиции антимонопольного ведомства, от которой во многом будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.

— Обязательные требования к участникам прописаны в конкурсной документации. Что касается содержания нашей заявки, то раскрывать его до подведения итогов конкурса я не имею права. Региональный оператор не становится автоматически монополистом, контролирующим весь рынок обращения отходов. Он выполняет в первую очередь функции управляющего, обеспечивая более эффективное распределение ресурсов и координацию между всеми участниками цепочки обращения ТКО. Все необходимые ресурсы и компетенции для решения данной задачи у компании есть.

Сроки — Предположим, что процедура покатилась дальше. Невский экологический оператор с самого начала считался одним из основных претендентов на победу, хотя многих смущает отсутствие у компании опыта работы в отрасли. Какими материальными ресурсами в настоящее время располагает НЭО для исполнения функций регоператора в случае победы?

Но мы планируем уже в скором времени представить системообразующий отраслевой документ, отражающий текущее состояние системы обращения ТКО Петербурга и Ленинградской области и основные параметры ее развития на десятилетнюю перспективу. Подобной программы развития, объединяющей сразу два региона, до сих пор не существовало, и прямого аналога в законодательстве для нее нет. По закону каждый субъект разрабатывает собственную территориальную схему обращения с отходами, но из-за того, что Петербург большую часть своего мусора вынужден размещать на территории области, решить накопившиеся в этой сфере проблемы региональные власти могут только совместными усилиями.

— Концепция — не самое подходящее слово для обозначения результата той работы, которую мы сейчас проводим. За последние двадцать лет было создано столько всевозможных программ и концепций, которые так и остались на бумаге, что сама возможность качественных изменений в отрасли у многих вызывает закономерный скепсис.

— Что конкретно представляет собой концепция обращения с отходами в Петербурге, разработкой которой вы занимаетесь? Что она включает, какие ведомства, помимо НЭО, ответственны за ее реализацию?

— Важно понимать, что утверждение концепции не самоцель. По сути, это лишь промежуточный этап, который должен результировать достаточно большой объем подготовительных работ. Это в том числе работа по выбору и обоснованию технологий, которая ведется в сотрудничестве с проектной организацией — петербургским Институтом проектирования экологии и гигиены. Мы изучали и продолжаем изучать опыт зарубежных стран и тех российских регионов, которые сегодня дальше всех продвинулись в развитии системы обращения с отходами, ведем консультации со специалистами.

Прежде всего, концепция определяет планы создания в регионе мусороперерабатывающей инфраструктуры, выбор и обоснование технологии обращения и переработки отходов, необходимый объем мощностей и мест размещения производственных комплексов с учетом объемов образования отходов, их морфологического состава, распределения транспортных потоков. Кроме того, в концепцию входит разработка экономической модели, в рамках которой должны быть определены необходимые объемы привлечения инвестиций, сроки и источники их окупаемости.

— Скорость работы в данном случае не должна идти в ущерб качеству предлагаемых проектных решений. Городские власти в этом вопросе с нами полностью солидарны и в большинстве случаев готовы идти навстречу. Невскому экологическому оператору пришлось привлечь значительные силы и средства, в том числе для того, чтобы получить более полные данные, характеризующие текущее состояние отрасли, которая остро нуждается в создании полноценной карты, описывающей количество, состояние и распределение объектов инфраструктуры (начиная от мусорных бачков и заканчивая объектами переработки и размещения), транспортных и производственных мощностей, объемы образования и потоки движения отходов с привязкой к конкретным территориям.

С конца прошлого года ведутся переговоры с правительством Ленинградской области по выбору земельных участков под размещение новых комплексов переработки отходов. По ряду участков в настоящее время начаты проектно-изыскательские работы, чтобы оценить их пригодность для размещения объектов мусороперерабатывающей инфраструктуры. Мы понимаем, насколько это сложный и болезненный вопрос, особенно для жителей, поэтому не хотим включать в концепцию предложения по конкретным локациям до тех пор, пока не будем уверены в том, что выбранные варианты являются оптимальными, в том числе с точки зрения возможности минимизации экологических рисков и соблюдения всех требований безопасности. — И все же когда? Вы же сами опасаетесь затягивания процесса.

— Почему раз за разом откладывается подписание соглашения по реализации единой концепции обращения с отходами на территории Петербурга и Ленобласти до 2030 года? В чем основное противоречие?

В частности, мы приняли решение провести дополнительное исследование морфологического состава отходов в разрезе отдельных районов. Это связано с тем, что за последние два года в период пандемии содержимое мусорных бачков существенно изменилось. Кроме того, многие ТСЖ и управляющие компании начинают внедрять раздельный сбор мусора, чтобы уменьшить платежи, в результате чего уменьшается доля полезных фракций в общем объеме ТКО. При этом имеющаяся статистика не всегда успевает за происходящими процессами. Не имея полной картины, мы не можем корректно оценить необходимые объемы перерабатывающих мощностей. Это объясняет сложности, которые возникли в процессе работы над концепцией и привели в том числе к увеличению сроков ее подготовки. Сейчас нам важно завершить процесс выбора земельных участков, что позволит закончить разработку правового и экономического обоснования выбранной технологии и предполагаемого размещения объектов инфраструктуры.

— Со своей стороны, мы не видим каких-то системных противоречий, которые препятствовали бы подписанию соглашения. Как уже говорилось выше, все участники процесса, включая правительства города и области, ориентированы на то, чтобы на данном этапе максимально проработать все вопросы и фиксировать в рамках соглашения не намерения, а конкретные практические шаги. Есть объективные трудности, но они разрешаются в рабочем порядке. В конце концов, существующие проблемы в отрасли копились годами, и разработка жизнеспособных сценариев их решения тоже требует времени.





География



— Какое количество участков и какой площади потребно НЭО для реализации концепции? К чему склоняется НЭО — организация небольшого числа крупных предприятий или закрепление за каждым вылетным направлением своей сравнительно небольшой площадки?



— На данный момент обсуждается возможность выделения пяти участков под размещение комплексов переработки отходов. Двух — на территории Петербурга и трех — на территории Ленинградской области. Подбор локаций ведется соответственно на севере и на юге города, чтобы разделить транспортные потоки. Но если не получится подобрать нужное число участков, удовлетворяющих нашим требованиям, придется корректировать планы.



Пока НЭО ведет изыскательские работы, чтобы оценить предложенные варианты и выбрать те, которые наилучшим образом подходят для размещения объектов мусоропереработки.



Создание большого числа небольших площадок, если мы говорим о переработке, в условиях Петербурга неудобно как по причине дефицита свободных территорий, так и из-за значительного увеличения издержек.



— Есть ли участки, относительно которых можно точно сказать, что они будут вовлечены в оборот?



— На сегодняшний день можно говорить о территории завода МПБО на Волхонском шоссе, где в настоящее время НЭО заключил договор аренды движимого и недвижимого имущества, включая производственные линии, здания, объекты вспомогательной инфраструктуры.



Участков, подходящих по площади и местоположению, на территории города в принципе не очень много. И сформировать их можно только там, где это предусмотрено генеральным планом Петербурга. Комплекс на Волхонском шоссе интересен именно как действующее предприятие, расположенное в городской черте. Несмотря на существующие проблемы и устаревшее оборудование, мы рассматриваем его как перспективную инвестиционную площадку, на базе которой возможно создание производства, отвечающего современным экологическим требованиям.



— Какие еще участки рассматриваются? Ранее появлялась информация, что областные власти предложили компании территорию Островского карьера в Выборгском районе и карьера Дубровка во Всеволожском, так ли это?





— Правительство Ленобласти предложило компании ряд локаций, в частности те, что ранее были включены в территориальную схему обращения с отходами, по которым мы изучаем документацию. По двум упомянутым участкам во Всеволожском и Выборгском районах в настоящее время заключены договоры аренды с целью проведения проектно-изыскательских работ. Только по результатам ПИР можно будет сказать, насколько предложенные нам территории в принципе пригодны для размещения объектов мусороперерабатывающей инфраструктуры и каким образом их лучше использовать. Не исключено, что от каких-то участков мы в результате вынуждены будем отказаться.



— Верно ли, что обводненные участки на месте выработанного карьера не могут быть использованы для нужд НЭО?



— Все локации, предложенные областными властями, сложны с инженерной точки зрения. В том числе потому, что мы рассматриваем только участки, которые ранее уже использовались в промышленных целях, чтобы не затрагивать территории, имеющие более высокую природную или рекреационную ценность. Поэтому, хочу еще раз подчеркнуть, окончательно говорить о возможности их использования можно будет только после завершения проектно-изыскательских работ.



Выбор локаций, удобных с точки зрения логистики, доступа к инженерным сетям, имеющих подходящий правовой статус, не так велик, как нам хотелось бы. И нет никаких гарантий, что хотя бы один из предложенных нам участков будет удовлетворять всем параметрам. Именно поэтому компания в настоящее время проводит за свой счет ПИРы по заведомо большему числу территорий, чем нам необходимо, чтобы иметь возможность выбрать наиболее оптимальные варианты. И только после этого мы начнем разрабатывать проекты, отталкиваясь от особенностей и условий конкретной территории, вместо того чтобы пытаться втиснуть уже готовый проект, не считаясь с реальными возможностями рассматриваемого участка. Это основная причина, почему мы не готовы сейчас озвучить планируемые места размещения и параметры планируемых к реализации проектов



Технологии



— Вы сказали пять участков. Это значит — пять заводов?



— Заводы — не совсем правильное слово, это комплексы по переработке отходов (КПО). Федеральным правительством определены два ключевых показателя, которые регионы должны учитывать при разработке собственных программ. Это обеспечение стопроцентной сортировки отходов и сокращение к 2030 году не менее чем в два раза объемов размещения на полигонах. С учетом текущего состояния отрасли, которое характеризуется практически полным отсутствием современной мусороперерабатывающей инфраструктуры, полный уход от захоронения, о котором много говорят, — это пока достаточно отдаленная перспектива.

Рассматриваемая технологическая схема предполагает поступление отходов на перерабатывающие комплексы, где будет осуществляться их глубокая сортировка: выделение полезных фракций, пригодных для вторичной переработки; отделение и обезвреживание органических отходов и получение на выходе инертных материалов, на данном этапе не подлежащих вторичному использованию. По предварительным расчетам, само по себе это уже позволит сократить общую массу отходов минимум вдвое. Из оставшихся 50% предполагается выделение высококалорийной фракции, которая будет перерабатываться в RDF-топливо.



— Но часть мусора все равно поедет на полигон?





— Сейчас на полигоны едет порядка 90% городских отходов. Мы планируем уже в ближайшей перспективе сократить эту цифру минимум вдвое, а в идеале втрое. И пока не видели ни одного экономически обоснованного проекта, в том числе в других регионах, который предполагал бы полный уход от захоронения здесь и сейчас. Чудес не бывает. Да, есть возможности, связанные с внедрением раздельного сбора отходов, но это требует времени и серьезных вложений, особенно в сложных условиях мегаполиса. Есть опытные разработки в области утилизации «хвостов», которые нужно довести до стадии промышленной эксплуатации.



Важно подчеркнуть, что на новые объекты размещения будут поступать только обезвреженные и спрессованные инертные массы, не содержащие пищевых отходов и вредных примесей. Опыт эксплуатации аналогичных объектов в Московской области показывает, что это позволяет избавиться от таких вечных спутников существующих полигонов, как огромные стаи птиц и неприятный запах. Кроме того, современный полигон радикально отличается от того, что мы привыкли обозначать этим словом сегодня, прежде всего требованиями и средствами обеспечения экологической безопасности.



— Я правильно понял, что размещение неперерабатываемых хвостов будет происходить здесь же, рядом с предприятием по переработке?



— Да, это один экотехнопарк, если речь идет о Ленинградской области. Если очень грубо, то отходы, которые будут поступать на эти объекты, будут за счет глубокой сортировки разделены на 4 группы, у каждой — своя судьба. Полезные фракции (картон, простой пластик, стекло) — понятно, изымаются и уезжают к тем, кому они нужны для вторичной переработки. Высококалорийные фракции (ветошь, мокрая бумага, загрязненный ПЭТ, композитные пластики) идут на производство RDF-топлива, которое также может быть востребовано различными предприятиями, например цементными заводами. Органика обезвреживается, потом просеивается еще раз, из нее вынимают мелкий пластик и стеклобой, на выходе получается инертная масса, на вид — земля; ее можно доработать и получить технологический грунт для отсыпки и рекультивации старых полигонов, карьеров. Ну и неперерабатываемые хвосты, которые все равно остаются от любой переработки, они остаются здесь же, на КПО, в той его части, которая отдана под размещение. Для простоты можно назвать ее полигоном, но, повторюсь, это не свалка, это технологическая площадка, к которой предъявляется огромное количество требований, вроде отвода фильтрата и так далее. И остающаяся здесь органика обезврежена, то есть ничего гнить под крики чаек не будет.



— Предполагается ли использование какого-либо из существующих полигонов области для размещения неперерабатываемых остатков?



— До завершения строительства новых КПО альтернативы размещению отходов на существующих полигонах, к сожалению, нет. Правительство Ленинградской области определило срок эксплуатации действующих полигонов до конца 2023 года, что в настоящий момент является для нас ориентиром при разработке планов строительства новых объектов. В дальнейшем размещение неперерабатываемых остатков предполагается только на новых полигонах: планируется полностью уйти от захоронения смешанных отходов — на объекты размещения будут поступать только оставшиеся после сортировки «хвосты», переработка которых на данном этапе невозможна или экономически нерентабельна.



— Насколько это согласуется с планами руководства Ленинградской области использовать технологии, не предполагающие образования «хвостов»? По итогам проведенного правительством 47-го региона конкурса было заявлено о намерении развивать в регионе технологию в том числе на основе пиролиза, которая получила высокие оценки губернатора и общественного экологического совета региона.



— Правительство Ленинградской области является акционером НЭО с правом решающего голоса, как и правительство Петербурга. Поэтому все ключевые решения, в том числе выбор технологии переработки и другие значимые составляющие концепции, в обязательном порядке обсуждаются и согласуются с региональными властями, с которыми мы работаем в постоянном контакте. На данном этапе наша задача — строительство базовой инфраструктуры, без которой нормальное развитие отрасли в принципе невозможно. Технологии, которые мы при этом планируем использовать, выбраны с учетом как российского, так и зарубежного опыта и на сегодняшний день считаются одними из наиболее эффективных и безопасных.

При этом все понимают, что задачи развития отрасли не ограничиваются строительством новых комплексов переработки отходов. Дальнейшее совершенствование системы обращения отходов должно идти в направлении полной утилизации «хвостов», и думать об этом нужно уже сегодня. Есть ряд российских и зарубежных разработок, направленных на решение этой задачи. Технология, основанная на пиролизе ― термическом разложении органических и различных видов неорганических соединений, на которую обратило внимание руководство Ленинградской области, интересна тем, что это отечественная разработка, локализованная и уже апробированная в регионе. Но, чтобы перейти от опытного образца к промышленной установке, способной перерабатывать значимые в масштабах города объемы ТКО, нужно время. НЭО со своей стороны готово предоставить свои ресурсы и площади для апробации и внедрения новых технологий.



— На какие технологические образцы из других стран будет ориентироваться НЭО?



— Основным ориентиром для России долгое время были и во многом до сих пор остаются европейские технологии переработки. В то же время за последние 8–10 лет, по мере развития процессов реформирования отрасли, произошел значительный рост компетенций отечественных производителей. На сегодняшний день до 70% оборудования, необходимого для перерабатывающих комплексов, производится внутри страны. Исключение пока составляют сложные виды оборудования, такие, как оптические и воздушные сепараторы. Если на начальном этапе «мусорной» реформы в России качество отечественного оборудования вызывало вопросы, то сейчас оно вполне соответствует зарубежным образцам. Кроме того, многие технические решения доработаны с учетом российской специфики. В отличие от Европы у нас в составе коммунальных отходов легко может оказаться строительный мусор или иные крупногабаритные фракции, способные вывести из строя, например, стандартный разрыватель пакетов. Немаловажным фактором является также стоимость и доступность текущего обслуживания, с чем в условиях закрытия границ из-за пандемии у многих компаний возникли серьезные проблемы.





Деньги





— Какая модель финансирования как строительного, так и эксплуатационного этапов утверждена? Заём от ВТБ?



— ВТБ Инфраструктурный холдинг в данном случае выступает не просто как потенциальный инвестор, а как один из учредителей и ключевой финансовый партнер проекта.



Опыт реализации сложных инфраструктурных проектов и репутация ВТБ являются гарантией прозрачности будущих инвестиций. Что касается привлечения средств, то оно будет осуществляться на конкурсной основе, что позволит выбирать наиболее выгодные условия финансирования. В инвестиционном кредитовании сможет участвовать не только банк ВТБ, но и другие кредитные учреждения.



— Какой объем финансирования включен в инвестпрограмму НЭО? За счет чего будет покрываться эта необходимость — тариф и субсидии? Или какая-то другая схема?



— На данном этапе рассматривается несколько сценариев реализации проекта: максимальный объем инвестиций оценивается примерно в 30 млрд рублей, мы исходим из стоимости одного КПО примерно в 5 млрд. Но это предварительная цифра. Более точно оценить необходимые вложения мы сможем после того, как будут определены места размещения новых КПО и начато проектирование. Привлечение в проект крупного финансового партнера позволит обеспечить необходимый объем заемных средств для строительства инфраструктуры. Что касается окупаемости, то после выбора регионального оператора городские власти должны будут утвердить новый тариф, после чего станут понятны потребности в привлечении других источников возмещения затрат.



Беседовал Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»



