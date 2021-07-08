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«Невский экологический оператор» обрастает опытом. Предприятие вывезет балласт со свалки на Волхонском шоссе

«Невский экологический оператор», который считается претендентом на роль регионального мусорного оператора, взял в аренду производственный комплекс СПб ГУП «Завод МПБО» на Волхонском шоссе.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, компании передано движимое и недвижимое имущество, включая производственные линии, здания, объекты вспомогательной инфраструктуры.

В НЭО «Фонтанке» подтвердили, что компания берет на себя обязательства по ликвидации сформировавшейся на территории несанкционированной свалки, а также изучит возможность возобновления работы производственного комплекса по обработке и обезвреживанию ТКО. Также компания намерена начать проектно-изыскательские работы с прицелом на возможное строительство на этой площадке одного из запланированных современных комплексов по переработке отходов.

ГУП МПБО-2 прекратил прием отходов в Янино и на Волхонке с 2021 года. Ранее там горели горы мусора и возбуждались дела. В частности, Росприроднадзор установил, что большая часть отходов, которые поступают на площадку на Волхонском шоссе, накапливается, но при этом не сортируется и не обезвреживается.

АО «Невский экологический оператор» — компания, учрежденная Петербургом, Ленобластью, ИтерРАО и ВТБ для реализации единой политики по обращению с отходами города. Предполагается, что она станет региональным оператором, однако для этого должен пройти конкурс, где в теории с НЭО могут соревноваться и другие отраслевые предприятия. Управление полигоном на Волхонском шоссе позволит компании приобрести необходимый опыт. Также ранее НЭО заказал оценку акций «Автопарк № 6 «Спецтранс», специализирующегося на вывозе отходов в Петербурге, что означает планы по покупке компании.

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Комментарии (1)

265107892
Куда они его вывезут? В Первомайское, и Подгорное?
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