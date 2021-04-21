3 года на 5 заводов. Петербург и Ленобласть набросали календарь мусорной реформы

Напомним, вообще-то у северной половины Петербурга несколько лет был «спящий» оператор в лице ГУП «МПБО-2» (с южной его снесли по суду уже после завершения конкурса). Именно площадки МПБО-2 до сих пор являются опорными точками территориальной схемы по обращению с отходами — главного документа мусорной реформы. Но бумага всё стерпит, а в реальности дела у предприятия идут из рук вон плохо: на фоне уголовных дел, претензий Росприроднадзора, накопившейся и безысходной кучи балласта в Янино, где к тому же вспыхивали пожары, городское предприятие с нового года прекратило прием отходов. Сейчас корректируется территориальная схема, и в новом варианте никакого деления на две части не будет: спустя несколько лет комблаг вдруг вспомнил, что «наличие двух разных юридических лиц в качестве региональных операторов может привести к увеличению стоимости коммунальной услуги, обусловит установление двух разных тарифов в городе и разделит граждан на две разные группы». Соглашение с МПБО-2 на север города расторгнуто, на новый конкурс предприятие не пойдет.



Зато пойдет НЭО с гарантированным результатом. Cоглашение с победителем подпишут не позднее середины августа. К ноябрю единый оператор Петербурга должен начать работу в соответствии с единой концепцией по обращению с отходами и тарифами, которую утвердят летом.



Начать работу — это не только регулировать и учитывать мусорные потоки из Петербурга в Ленобласть; оператору предстоит инвестиционный этап, а иначе зачем бы здесь были «Интер РАО» и ВТБ. Главное — строительство предприятий в Ленобласти, которые были бы ориентированы именно на городские отходы. Правительство уже анонсировало три таких объекта, а 47news конкретизировали, что речь идет о землях Островского карьера в Выборгском районе, территории Всеволожского района ближе к границе с Кировским, а также о Ломоносовском.



В дорожной карте говорится, что перечень оптимальных участков для мусоропереработки должен быть составлен до конца апреля. В Ленобласти их ищут во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском или Ломоносовском районах на расстоянии до 60 км от Петербурга. В Петербурге будет два — на севере и юге. Вероятнее всего, речь по-прежнему идет о площадках МПБО-2 в Янино и на Волхонке, где и предполагалось наращивать мощности. При этом ранее губернатору Петербурга презентовали и другой проект: перерабатывать отходы в RDF-топливо и использовать его на станциях ТГК-1 — «Северной» в Новодевяткино и «Южной» в Колпинском районе. Как вариант рассматривалась Северо-Западная ТЭЦ, принадлежащая «Интер РАО».



После этого график выглядит так: 4 месяца на документы территориального планирования, параллельно — не первая уже корректировка территориальных схем по обращению с отходами. Год — на оформление прав на земельные участки. Через 425 дней после составления перечня (то есть летом следующего года) НЭО подготовит проект и получит положительное заключение экспертизы. Через три года с апреля 2021 года предприятия должны запуститься.



Если не считать конкретных сроков, все эти стадии и так интуитивно просматривались. А вот 4-я глава дорожной карты, которая состоит всего из двух пунктов, — это что-то новое в традиционном смысле «хорошо забытое старое». Согласно документу, к концу 2022 года должен быть разработан план мероприятий «по переходу к оказанию услуг в сфере обращения с ТКО единым региональным оператором в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Заработать он должен не позднее 31 декабря 2023 года, но пока всё анонимно. Если НЭО в дорожной карте прямо именуется «Совместное предприятие», то этот будущий собиратель городского и областного мусора выступает под именем «Региональный оператор».



Честно говоря, показалось, что с этим уже закончили. В Ленобласти реформа запустилась еще в 2019 году, и там единым оператором стала Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти (УК ООЛО), связанная с банком «Санкт-Петербург». Она работает вдолгую, и ее инвестиционная программа рассчитана исходя из нынешнего статуса. В Петербурге реформу тормознули на старте, получив отсрочку до 2022 года, при этом весь мусор продолжает «разрозненно» уезжать на полигоны к соседям. Чиновники на Суворовском спали и видели, как бы поторопить Смольный, а бизнес предлагал собственные варианты — навалиться совместными силами «крупняков» региона. В итоге губернатор Ленобласти прорвался к президенту России, от которого прозвучало сакраментальное «нужно поработать всем вместе». Минприроды заявило, что юридических препятствий для общего оператора двух регионов нет, однако в дальнейшем даже риторика городских и областных чиновников показывала, что они видят ситуацию по-разному. Смольный так и вовсе писал в Москву одно письмо (про то, что в каждом регионе должен быть свой оператор), а отправил другое — мол, «считаю возможным».



Вице-премьер Виктория Абрамченко во время недавнего визита в Петербург коротким «да» ответила на вопрос, будет ли НЭО оператором для Петербурга и Ленинградской области. Но сказано это было походя, и как сигнал не считалось: гостья из Москвы могла оговориться, а натягивать городского оператора на соседний регион — сложно и неясно как. Да и первоочередные задачи другие. Понятно, что новая дорожная карта — не закон и не постановление правительства. Но она показывает, что идея мегаоператора не похоронена. Как он образуется — через новый конкурс или через раунд слияний и поглощений между действующими компаниями, говорить рано.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что курировать НЭО со стороны Смольного будет не энергетический блок, как предполагалось ранее, а комитет по природопользованию, который перешел под контроль вице-губернатора Валерия Пикалева, чиновника с федеральным и областным прошлым. По данным издания, в ближайшее время в комитете может появиться профильный зам. В качестве кандидата рассматривается Иван Казаков, начальник отдела учета опасных объектов и регулирования обращения с отходами в министерстве экологии Нижегородской области.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»



Справка:



В большинстве регионов России в 2019 году стартовала так называемая мусорная реформа: было выбрано около 250 компаний, которые стали региональными операторами по обращению с отходами. Госдума приняла закон, который позволил Петербургу, Москве и Севастополю взять отсрочку на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает.

Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал губернатор Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе».

В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами. АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года.

