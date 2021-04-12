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В главном документе мусорной реформы для Петербурга оставляют одного оператора вместо двух

Смольный снова корректирует территориальную схему обращения с отходами в Петербурге

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга начинает общественное обсуждение проекта корректировки территориальной схемы обращения с отходами. В ней теперь единый региональный оператор.

Документ опубликован 12 апреля. Он вносит некоторые количественные изменения в существующую схему, а главное — устраняет деление Петербурга на две половины с разными региональными операторами.

«Проектом пересмотрено объединение двух зон деятельности региональных операторов в одну зону деятельности. Это обусловлено необходимостью сохранения принципа единства городского хозяйства, — говорится в пояснительной записке. — Наличие двух разных юридических лиц в качестве региональных операторов (двух ответственных) может привести к увеличению стоимости коммунальной услуги и неравномерности применения тарифов для граждан одного города, по причине наличия постоянных затрат сразу у двух юридических лиц и отсутствия возможности их сокращения за счет укрупнения. Кроме того, ТКО из каждой зоны деятельности будут транспортироваться на разные объекты обращения с отходами, с разными тарифами, с разными транспортными плечами, без возможности их оптимизации, что в том числе обусловит установление двух разных тарифов в городе, и разделит граждан на две разные группы».

Территориальную схему по обращению с отходами Смольный утвердил в июле 2020 года. Перед этим он несколько раз дорабатывал проект и выносил на обсуждения. Список участков под потенциальные объекты мусоропереработки и мусоросортировки на территориях Мгинского и Любанского лесничеств, а также в Ломоносове, Петергофе и Колпинском районе уже вызывал акции протеста. Часть из них была удалена из документа. При этом Смольный неоднократно подчеркивал, что нахождение в списке не означает обязательного строительства на участке.

Ранее предполагалось, что город разделят на две половины — северную и южную, в каждой после начала реформы по обращению с отходами будет свой оператор. Конкурсы на обе части изначально выиграло ГУП МПБО-2, однако южную не удержало в суде. Реформа так и не запустилась, а 28 декабря стало известно, что предприятие закрывает с 2021 года свои площадки в Янино и на Волхонском шоссе для приема отходов. Параллельно было принято решение о создании единого оператора для Петербурга; компания называет «Невский экологический оператор», его учредителями являются Санкт-Петербург, Ленобласть, ВТБ и Интер РАО.

В большинстве регионов России в 2019 году стартовала так называемая мусорная реформа: было выбрано около 250 компаний, которые стали региональными операторами по обращению с отходами. Госдума приняла закон, который позволил Петербургу, Москве и Севастополю взять отсрочку на 3 года. В Петербурге по-прежнему действует мораторий, в то время как в Ленобласти, куда уезжают городские отходы, оператор работает.

Ленобласть неоднократно пыталась «поторопить» Смольный. В частности, предложение о создании единого оператора высказывал Александр Дрозденко в разговоре с президентом Владимиром Путиным. В ответ прозвучала фраза о том, что «нужно поработать всем вместе».

В октябре регионы сообщили, что договорились о создании акционерного общества с равноправным участием города и области, задачей которого станет разработка единой для двух регионов концепции обращения с отходами.

АО «Невский экологический оператор» зарегистрировано в январе 2021 года. Кроме Петербурга и Ленобласти его учредили ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ. Директором назначена Екатерина Горшкова, экс-директор «Петроэлектросбыта».

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Комментарии (5)

nuga
Вводят монополию на все,что приносит деньги. Убирают маршрутки,чтобы расходы на дармоедов льготников раскидать на нельготные группы населения,загнав всех в эти дибильные скотовозки камазовские,тоже самое и с мусором-цена вырастит в разы,как с капремонтом.
aaignat
Я-то думал, что конкуренция позволяет добиться снижения цены. Оказалось, что заблуждался. Спасибо дэффективным манагерам смольного, поправили
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