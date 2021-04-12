В главном документе мусорной реформы для Петербурга оставляют одного оператора вместо двух

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга начинает общественное обсуждение проекта корректировки территориальной схемы обращения с отходами. В ней теперь единый региональный оператор.
Документ опубликован 12 апреля. Он вносит некоторые количественные изменения в существующую схему, а главное — устраняет деление Петербурга на две половины с разными региональными операторами.
«Проектом пересмотрено объединение двух зон деятельности региональных операторов в одну зону деятельности. Это обусловлено необходимостью сохранения принципа единства городского хозяйства, — говорится в пояснительной записке. — Наличие двух разных юридических лиц в качестве региональных операторов (двух ответственных) может привести к увеличению стоимости коммунальной услуги и неравномерности применения тарифов для граждан одного города, по причине наличия постоянных затрат сразу у двух юридических лиц и отсутствия возможности их сокращения за счет укрупнения. Кроме того, ТКО из каждой зоны деятельности будут транспортироваться на разные объекты обращения с отходами, с разными тарифами, с разными транспортными плечами, без возможности их оптимизации, что в том числе обусловит установление двух разных тарифов в городе, и разделит граждан на две разные группы».
Территориальную схему по обращению с отходами Смольный утвердил в июле 2020 года. Перед этим он несколько раз дорабатывал проект и выносил на обсуждения. Список участков под потенциальные объекты мусоропереработки и мусоросортировки на территориях Мгинского и Любанского лесничеств, а также в Ломоносове, Петергофе и Колпинском районе уже вызывал акции протеста. Часть из них была удалена из документа. При этом Смольный неоднократно подчеркивал, что нахождение в списке не означает обязательного строительства на участке.
Ранее предполагалось, что город разделят на две половины — северную и южную, в каждой после начала реформы по обращению с отходами будет свой оператор. Конкурсы на обе части изначально выиграло ГУП МПБО-2, однако южную не удержало в суде. Реформа так и не запустилась, а 28 декабря стало известно, что предприятие закрывает с 2021 года свои площадки в Янино и на Волхонском шоссе для приема отходов. Параллельно было принято решение о создании единого оператора для Петербурга; компания называет «Невский экологический оператор», его учредителями являются Санкт-Петербург, Ленобласть, ВТБ и Интер РАО.