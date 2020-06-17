Бизнес подсказывает властям, как решить проблему мусорной реформы в регионе. Два конкурента готовы выставить единого кандидата на городской рынок. Договариваться в области он будет сам с собой.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Что мусорная реформа в стране идет не по плану, не секрет. 17 июня о системных нарушениях заявил и генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, в половине регионов операторы не обеспечивали своевременный вывоз отходов. К Петербургу это не относится — здесь вообще до сих пор нет регионального оператора, и основное движение на этом фронте происходит в виде увольнения ответственных чиновников. Тем, кто приходит на их место, бизнес предлагает новое решение.



Компания «Ресурсосбережение-СПб» создана лишь в конце ноября, зарегистрирована на Грузовом проезде, имеет приличный уставный капитал — 5 млн рублей. Основное занятие - сбор неопасных отходов, но в перечне ОКВЭД — все остальные виды работ с разнообразным мусором, вплоть до торговли ломом. Внимание привлекает список учредителей: предприятие в равных долях делят АО «Спецтранс Инвест» и АО «Анэкс Финанс». Для тех, кто в теме, картина удивительная. Дело в том, что «Спецтранс Инвест» принадлежит одному из крупнейших региональных игроков рынка - «Автопарку № 1 Спецтранс» Анатолия Язева, владельцу гатчинского полигона «Новый Свет-ЭКО». «Анэкс Финанс» владеет 75% Управляющей компании по обращению с отходами (УКООЛО), которая является региональным оператором по обращению с отходами в Ленобласти. В общем, со стороны кажется, что Google и Apple, с поправкой на специфику рынка и масштаб, решили сделать совместный смартфон.



Здесь важен контекст. С 2019 года регионы должны были переходить на новую форму обращения с отходами, для этого каждый должен был выбрать своего регионального оператора или нескольких. Петербург разбили на две половины и провели два аукциона. На обоих выиграло городское предприятие МПБО-2, однако дальше пришло время печали: оба результата оспорили в судах, и если на севере МПБО-2 устоял, то с южной половины города его снесли. Причем снес не кто-нибудь, а как раз «Новый Свет-ЭКО». Тем временем, Госдума разрешила трем городам федерального значения взять отсрочку по реформе до 2022 года. В Смольном облегченно вздохнули и начали мучительно переписывать основной документ — территориальную схему по обращению с отходами.

Параллельно 1,8 млн тонн городского мусора продолжали и продолжают уезжать на областные полигоны по схеме — какой перевозчик с каким полигоном договорился. Если о диспозиции в Ленобласти, то там как раз второй год работает регоператор — та самая «Управляющая компания по обращению с отходами». Мусор свозится на 7 полигонов, но два из них - в Кингисеппе и Мшинском - приостановили работу. Всего в Ленобласти одиннадцать полигонов. Самый большой частный - Северная Самарка во Всеволожском районе. Суд недавно намекнул, что закрывать его нельзя, иначе некуда будет возить мусор из Петербурга. Есть планы на строительство и реконструкцию мощностей для переработки в 11 локациях, хотя до реализации ещё далеко. Где-то из-за юридических тонкостей, где-то протестуют жители, что вызывает запретительную реакцию властей в связи с предстоящими выборами, а где-то завязла экспертиза.



О рассинхроне работы города и области говорилось неоднократно. Об этом слышал и Путин в конце прошлого года, причём лично. А на днях губернатор Александр Дрозденко предложил гаранту проработать вопрос создания единого оператора для обоих регионов. Президент ответил не в лоб: «нужно поработать всем вместе», но тут вопрос трактовки сигнала. В общем, теперь с Суворовского могут смотреть на Смольный, как в анекдоте: «Ну, кто на нас с Мишей?»

У созданной совместной компании амбиции именно что объединительные. «Ресурсосбережение-СПб» - название техническое, переименовываться будут ни много ни мало в «Единого регионального оператора» (ЕРО). Как рассказал гендиректор «Анэкс Финанс» Михаил Смирнов, компанию создавали с прицелом на участие в будущих аукционах по обеим половинам города. После того, как МПБО-2 укоренился на севере, остается бороться за юг. «Но если окно возможностей откроется, то, безусловно, на север мы тоже пойдем, - говорит он. - Вопрос партнера там открыт, не обязательно это должен быть «Автопарк №1 Спецтранс», как на юге. Мы обсуждали это и с шестым Спецтрансом, и с другими игроками рынка». Добавим, «Автопарк №6 Спецтранс» - это именно та компания, которая не сумела по примеру «Нового Света-ЭКО» отменить итоги конкурса по северной части Петербурга.



Гендиректор «Спецтранс Инвеста» Константин Язев говорит, что совместную компанию с УКООЛО строили для объедения ресурсов. «Мы обладаем уникальным многолетним опытом, и у нас сегодня работает более 1500 профессионалов, 400 единиц специальной техники, а также 3 комплекса по обработке отходов. И в ближайшее время запускаем инновационный роботизированный завод c большим процентом извлечения вторичных материальных ресурсов и производством альтернативного топлива, - рассказал он. - В то же время, у партнеров есть опыт регионального операторства и достаточно серьезные земельные активы. Такое партнёрство позволит максимально эффективно в кратчайший срок осуществить переход Петербурга на новую систему обращения с отходами».



«У группы компаний есть уникальный опыт, большой земельный банк, инжиниринг с самыми современными мировыми технологиями, некоторые вещи уникальны для нашей страны, такие как: бесшумные мусоровозы на альтернативном топливе и на электричестве, роботизированная сортировка без применения людей, уход от полностью полигонной модели к модели максимальной переработки отходов, умная рекультивация полигонов с практически полным прекращением выбросов неприятных запахов, сбором и очисткой фильтрата, - говорит гендиректор пока еще «Ресурсосбережения- СПб» Дмитрий Климчук. - Нам сегодня нужны четкие правила игры со стороны регулятора. Мы видим, что текущие заводы МПБО не эффективно работают. У нас есть идея либо сделать глубокую модернизацию этих заводов, либо вообще перенести заводы на другие площадки подальше от города».



Самый масштабный козырь в консорциуме — проект мусоросортировочного завода-технопарка рядом с посёлком Новый Свет. Предполагаемый объём переработки - 1 млн тонн отходов. Участок площадью 73 гектара примыкает к полигону «Новый Свет-ЭКО», мощности которого почти исчерпаны. Как сообщал ранее 47news, областной регоператор собирается объявить конкурс на проектирование. Срок - полтора года, стоимость 80 млн рублей, предполагается привлечение иностранного профессионального партнера.



Само строительство обойдётся в 35-40 млн евро, финансирование берёт на себя регоператор сообщали в УКООЛО. Запускать планируется очередями: два этапа по 250 тысяч тонн и финальный на 500 тысяч тонн. Совокупно должно заработать семь линий по сортировке и измельчению. По словам собеседников в правительстве Ленобласти, к финансированию, скорее всего, будут привлечены кредиты «Банка Санкт-Петербург». Не секрет, что структуры этого учреждения участвуют в капитале регоператора. При самом оптимальном раскладе завод заработает в 2024 году. Михаил Смирнов не ждет каких-то идеологических возражений от местных жителей, ведь перерабатывать технопарк сможет в том числе отходы, накопленные на примыкающем полигоне.



Фото: 47news.ru

Если об экономике, то перспективы лакомые. Оборот на мусорном рынке города составляет примерно 8 млрд ежегодно, в Ленобласти - 3 млрд. Как говорят, до последнего времени от работы УК в Ленобласти «Банку Санкт-Петербург» была лишь головная боль. Экономика регоператора постоянно проседала от настойчивых просьб правительства региона снизить плату за вывоз мусора. Перспектива же зайти в Петербург делает прожект сопоставимым уровню банка и его представлениям о прекрасном.

У города же боли иного характера. Спящий северный регоператор МПБО-2 в Янино торпедирует Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Следственный комитет Ленобласти. Директору завода Тихону Шмелёву предъявлено обвинение по экологической статье. Ситуация тупиковая: на территории скопилось 42 тысячи тонн отходов, за утилизацию которых жители уже заплатили, но деньги испарились. Через эту призму на предприятие смотрит ФСБ. К тому же, на площадке Волхонки простаивает оборудование закупленное пару лет назад за 250 млн. Комблаг объявил 11 июня конкурс на вывоз за 138 млн рублей, но денег ещё нет - процесс запараллелен с поиском кредитов рассказывали в Смольном.



МПБО-2 Фото: 47news.ru

По словам гендиректора «УК ООЛО» Николая Хасиева, дебют в Петербурге будет проще чем в Ленобласти. «Когда мы начинали в Ленобласти, то договаривались с 250 перевозчиками, встречались с каждым. В городе же основная тройка и несколько десятков понятных средних компаний, - объясняет он. - По факту мы уже сегодня с ними работаем. Естественно, администрирование перевозок облегчит процесс. Что касается городских отходов, то мы сейчас принимаем несколько сот тысяч тонн на свои полигоны и понимаем, как с этим работать».



- В Ленобласти у вас пока, скажем так, ещё не всё гладко. Заход на город не повлечёт ослабления позиций в корневом регионе? - поинтересовалась «Фонтанка.ру».

- Да, нам непросто, мы и не скрываем когда есть проблемы. Но колоссальный опыт накопили, силы есть, перспективы видим, - уверен собеседник.

Владелец «Автопарка №1 Спецтранс» Анатолий Язев, чья компания прочно и годами работает на юге города, считает, что без объединения усилий сдвинуть с места мусорную реформу в городе не получится.

- Мы готовились к этому, но сейчас ситуация такова, что счёт идёт на дни. Уже в этом году готовы участвовать в конкурсе города если он будет объявлен. Технология у нас есть. Дело теперь за властями.

- Не опасаетесь, что на конкурс придут москвичи с большими кошельками?

- Решать будут не финансы, а опыт. Везде же своя специфика. Например, в городе мы работаем с профильными комитетами правительства, а в области вопросы обращения с отходами за муниципалами. Пойди с каждым договорись.

Директор и совладелец крупнейшего перевозчика на севере города «Автопарк № 6 Спецтранс» Сергей Глухов, поддерживает начинание, хотя уверяет, что не знал о нём.

