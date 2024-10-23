Уровень воды в Неве пошел на спад. Но отметка все еще выше метра

Уровень воды в Неве постепенно снижается. По состоянию на 18:00 у набережной Лейтенанта Шмидта фиксируется 102 см. Такие данные публикует 23 октября ФБУ «Администрация „Волго-Балт“».

В 16 часов уровень воды перевалил за 120 см, тем самым достигнув прогнозируемой отметки. Максимум, который мог быть, по данным специалистов «Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений», — 130 см. Такого значения 23 октября зафиксировано не было.

На метр вода поднялась к полудню.

Петербуржцы сегодня не испугались ни дождя, ни ветра. Местные жители спасались от непогоды с помощью зонтов. Последние, судя по кадрам, которые успел снять фотограф «Фонтанки», не всегда справлялись.