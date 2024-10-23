Вода в Неве поднялась на метр

Уровень воды в Неве у набережной Лейтенанта Шмидта, по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 11:39, достиг 100 см.
В 10:19 уровень воды на этом же посту составлял 90 см. Комплекс защитных сооружений находится в состоянии готовности. Наводнение Петербургу не грозит: максимальный показатель, по прогнозу Росгидромета, составит +120 — +130 см БС.
Вода поднимается и в других реках и каналах Петербурга.
Ветреную и дождливую погоду нам обеспечил далекий циклон «Жозефина». На севере Ленобласти утром уже зафиксировали первую грозу.
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