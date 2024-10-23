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Город Вода в Неве поднялась на метр

Вода в Неве поднялась на метр

3 413
4 комментария

Уровень воды в Неве у набережной Лейтенанта Шмидта, по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 11:39, достиг 100 см.

В 10:19 уровень воды на этом же посту составлял 90 см. Комплекс защитных сооружений находится в состоянии готовности. Наводнение Петербургу не грозит: максимальный показатель, по прогнозу Росгидромета, составит +120 — +130 см БС.

Вода поднимается и в других реках и каналах Петербурга.

Ветреную и дождливую погоду нам обеспечил далекий циклон «Жозефина». На севере Ленобласти утром уже зафиксировали первую грозу.


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Комментарии
4
Бородин П.Т.
2 часа
ЖОзефина ПАвловна?
111111111111118
2 часа
Василий Лебедев-Кумач Водовоз Удивительный вопрос: Почему я водовоз? Потому что без воды — И ни туды и ни сюды! Отдыхаем — воду пьем, Заседаем — воду льем, — И, выходит, — без воды, И ни туды и ни сюды! Пьют и звери, и скоты, И деревья, и цветы, — Даже мухи без воды — И ни туды и ни сюды! Горе — надо утопить, Радость — надо размочить, В каждом деле — без воды И ни туды и ни сюды! Ни побриться, ни попить, Ни помыться, ни поплыть, Человеку без воды — И ни туды и ни сюды! Нет, товарищи, не зря Есть и реки и моря, Потому что без воды И ни туды и ни сюды!
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