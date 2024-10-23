Далёкая «Жозефина» шлёт нам привет. Следы дождя уже есть, ждём грозы и ледяную крупу

Ночью 23 октября до столичного региона добрались дожди, вызванные атмосферными фронтами далёкой «Жозефины», — циклона, кружащего над акваторией Баренцева моря. Пока осадки небольшие, к 6 часам утра выпало не более 3 мм. В Москве, по данным базовой метеостанции ВДНХ, выпало чуть менее 1 мм дождя, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Схожая картина с дождями и в Ленинградской области. Местами, преимущественно в южной половине, выпало до 4 мм осадков, а в Санкт-Петербурге метеорологи городской метеостанции отметили «следы дождя». В течение дня в регионе пройдут кратковременные дожди, местами выпадет до 5-10 мм осадков, отмечает Леус.

Кроме того, сегодня в Петербурге возможна гроза. Об этом предупреждало МЧС со ссылкой на СЗ УГМС и подтверждают грозовые прогнозы, данные которых приводит канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области». Более того, местами вероятно выпадение снежной или ледяной крупы, похожей на град.