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Город «Жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге. МЧС предупреждает о грозах

«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге. МЧС предупреждает о грозах

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1 комментарий

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 23 октября, в городе местами ожидаются грозы и ветер с порывами до 20 м/с, пишет МЧС Петербурга.

По данным Смольного, в городе из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Власти просят горожан соблюдать особую осторожность, а водителей — по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Минувшей ночью из-за ветра отменили разводку мостов. Такую погоду принес циклон с Атлантики. При этом ночь 22 октября оказалась рекордно теплой.

Грозы осенью бывают довольно редко. Последний раз грозовую активность, согласно каналу с данными радаров и грозопеленгаторов, наблюдали в конце сентября. Тогда Петербург находился под влиянием тыловой части циклона.

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Комментарии
1
cerf
33 минуты
На сегодня же передавали, вы уже оперелитесь
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