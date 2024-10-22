«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге. МЧС предупреждает о грозах

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 23 октября, в городе местами ожидаются грозы и ветер с порывами до 20 м/с, пишет МЧС Петербурга.

По данным Смольного , в городе из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Власти просят горожан соблюдать особую осторожность, а водителей — по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.

Минувшей ночью из-за ветра отменили разводку мостов . Такую погоду принес циклон с Атлантики . При этом ночь 22 октября оказалась рекордно теплой .

Грозы осенью бывают довольно редко. Последний раз грозовую активность, согласно каналу с данными радаров и грозопеленгаторов, наблюдали в конце сентября. Тогда Петербург находился под влиянием тыловой части циклона.