Погода в Петербурге наконец стала похожа на осеннюю. Как сообщило
Ветер юго-западный, умеренный, но в прибрежных районах с порывами до сильного. Днем воздух прогреется
Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус также прогнозирует холодную по-осеннему погоду: Петербург всё еще остается под влиянием тыловой части циклона, поэтому в город продолжат поступать всё более холодные воздушные массы.
«В такой ситуации, на фоне кратковременных дождей, дневная температура воздуха может стать самой низкой с начала сентября», — отметил эксперт.
Петербургу обещают холод, ливни, грозы и сильный ветер
Погода в Петербурге наконец стала похожа на осеннюю. Как сообщило
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