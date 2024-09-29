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    Петербургу обещают холод, ливни, грозы и сильный ветер

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    Погода в Петербурге наконец стала похожа на осеннюю. Как сообщило 29 сентября ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем в городе дожди и местами ливни, а также грозы.

    Ветер юго-западный, умеренный, но в прибрежных районах с порывами до сильного. Днем воздух прогреется до +11...+13 градусов, ночью будет +8...+10 градусов. В понедельник дневная температура останется на уровне воскресной, а вот ночью похолодает сильнее — до +4...+6 градусов.

    Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус также прогнозирует холодную по-осеннему погоду: Петербург всё еще остается под влиянием тыловой части циклона, поэтому в город продолжат поступать всё более холодные воздушные массы.

    «В такой ситуации, на фоне кратковременных дождей, дневная температура воздуха может стать самой низкой с начала сентября», — отметил эксперт.

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