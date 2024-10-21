В Петербурге отменили ночную разводку мостов

Мосты не будут разводить в Петербурге в ночь на 22 октября. Причиной стали погодные условия, сообщет «Мостострест».

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«В ночь с 21 на 22 октября в связи с ухудшением погодных условий мосты разводиться не будут», — говорится в телеграм-канале предприятия.

Как предупреждали в МЧС, во вторник, 22 октября, в городе местами ожидается усиление ветра до 15 м/с. В Петербург идет циклон с Атлантики. Подробный прогноз погоды на каждый день этой недели читайте на «Фонтанке».