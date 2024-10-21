Прощай, бабье лето. Сначала в Петербург придёт циклон, а потом и похолодание

Источник: главный синоптик Петербурга Александр Колесов







Бабье лето в Петербурге подходит к концу. Погода пока ещё будет тёплой, но уже станет пасмурной.

«Вместе с первыми облаками заканчивается период отличной погоды, хотя нас ждёт не менее теплый период, так как не будет таких холодных ночей, но уже более облачный, ветреный, да и с дождями», — рассказывает в своем канале главный синоптик города Александр Колесов.

Атмосферное давление понижается. Антициклон отходит к югу и под влиянием циклона с Атлантики. Облаков сегодня станет больше, они плотно закроют небо, и вечером до нас доберётся холодный атмосферный фронт. Возможен небольшой дождь, «хотя осадков в этот раз много не будет», но самое неприятное — усилится юго-западный и южный ветер до 8-13 м/с. Атмосферный фронт пройдёт над нами в ночь на вторник. На температуре это заметно не скажется, «так как ветер будет в дальнейшем западный, и атлантический воздух продолжит определять фон нашей температуры». Поэтому завтра может быть до 13 градусов.

«Так что эта неделя ещё относительно тёплая с температурой в районе +10 градусов, но с ветрами и небольшими дождями. Ну а впереди похолодание должно быть, пора уже», — отмечает Колесов.