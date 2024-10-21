Далёкий циклон постепенно меняет погоду в Петербурге

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 октября в городе переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 4-6 градусов, днем составит 10-12.

Сегодня регион окажется под влиянием тёплого сектора далёкого североатлантического циклона, выходящего своим центром в западную часть акватории Баренцева моря. В такой ситуации облаков в небе станет больше, но вероятность дождей в Петербурге по-прежнему будет невелика, а вот по области небольшие дожди пройдут местами. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».