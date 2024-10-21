Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

южн.

 767мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Промышленный Петербург
Такая золотая осень
Ключевая ставка вырастет?
Спасти рядовое статусом памятника
Рейтинги "Фонтанки"
Город Далёкий циклон постепенно меняет погоду в Петербурге

Далёкий циклон постепенно меняет погоду в Петербурге

9 186
1 комментарий

Золотая осень в Петербурге продолжается. Зонтики сегодня не понадобятся, но облаков становится больше.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 октября в городе переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 4-6 градусов, днем составит 10-12.

Сегодня регион окажется под влиянием тёплого сектора далёкого североатлантического циклона, выходящего своим центром в западную часть акватории Баренцева моря. В такой ситуации облаков в небе станет больше, но вероятность дождей в Петербурге по-прежнему будет невелика, а вот по области небольшие дожди пройдут местами. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Во вторник, по данным СЗ УГМС, дожди возможны ночью, а днём станет даже теплее, чем сегодня, — 12-14 градусов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды
Лайк
LIKE8
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Kirill77
2 часа
круто!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Новости компаний
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
ТОП 5
Новости компаний
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08