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Город Снова аномальная погода. Подробный прогноз на каждый день недели

Снова аномальная погода. Подробный прогноз на каждый день недели

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Новая неделя в Петербурге продолжит тёплые тенденции, и средняя температура воздуха окажется на 4-6 градусов выше климатической нормы. Об этом «Фонтанке» сообщил 21 октября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Первая половина недели пройдёт под влиянием далёкого циклона, проходящего по акватории Баренцева моря. По его периферии в регион придут обширные поля облаков, в отдельные дни местами пройдут дожди и будет ветрено, особенно во вторник и в среду. Ну а начиная с четверга управление погодой вновь перейдёт к гребню антициклона, который понизит вероятность дождей и заставит стихнуть ветер.

Сегодня, как уже писала «Фонтанка», в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём +10…+12 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем без осадков. Ночью +9…+11 градусов, днём +12…+14. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В среду облачно, ночью с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +8…+10, днём +10…+12 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 13-18 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем без осадков. Ночью +7…+9, днём +10…+12 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +5…+7, днём +10…+12 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Выходные, по предварительному прогнозу, начнутся хоть и довольно облачной, но сухой и теплой погодой – днём столбики термометров вновь преодолеют 10-градусную отметку.

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Комментарии
1
NSE
7 минут
Нормальная осенняя умеренно теплая погода, никаких особых аномалий, не все же арктическим ветрам дуть.
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