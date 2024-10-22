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Город Ночь в Петербурге стала рекордной с «очень нестандартными» процессами

Ночь в Петербурге стала рекордной с «очень нестандартными» процессами

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Минувшая ночь стала самой теплой ночью для 22 октября за весь ряд инструментальных наблюдений в Петербурге, сообщает главный синоптик Александр Колесов. Благодаря этому уже с утра в городе плюс 12.

При этом распределение температуры в течение ночи было «очень нестандартным, так обычно бывает в осенне-зимний сезон».

«Западный воздушный поток под влиянием циклонов, расположенных севернее нашего региона, закачивает теплый атлантический воздух к Санкт-Петербургу. Об этом и приходилось вчера говорить, что температура воздуха в течение суток в такой период будет мало меняться», — пишет Колесов.

Сегодняшняя ночь не стала исключением. Минимум (плюс 9,9 градуса) был отмечен после 22 часов, а затем снова пошло поступление тёплого воздуха, и ко второй половине ночи температура выросла до 12,7 градуса. Благодаря этому процессу даже вечерние 9,9 градуса смогли перекрыть предыдущий экстремум, который был зафиксирован ночью 22 октября в 2008 году (9,3 градуса).

Сегодня же в городе будет ветрено, 12-14 градусов. Что касается осадков — преимущественно сухо, дождь придет только к ночи.

«Завтрашний день в нашем регионе очень сложный по погоде, о нем придется отдельно рассказать», — добавляет синоптик.

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