«И оно таки загремело!» В Ленобласти началась гроза

Первую грозу зафиксировали радары в Ленинградской области утром 23 октября. Об этом сообщает канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области», собирающий данные радаров и грозопеленгаторов. Отметки о грозе стоят в районе Приморска.

Вчера о возможной грозе предупреждало МЧС. В сегодняшнем прогнозе СЗ УГМС она тоже есть.

Грозы осенью бывают довольно редко. Последний раз грозовую активность наблюдали в конце сентября, когда Петербург находился под влиянием тыловой части циклона. Сегодня мы также находимся в зоне воздействия циклона «Жозефина». Сильный ветер будет создавать условия для нагона воды в реках и каналах Петербурга. По данным на 9:04, уровень воды в Неве у набережной Лейтенанта Шмидта составляет 86 см.