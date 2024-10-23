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Город «И оно таки загремело!» В Ленобласти началась гроза

«И оно таки загремело!» В Ленобласти началась гроза

8 649
4 комментария

Первую грозу зафиксировали радары в Ленинградской области утром 23 октября. Об этом сообщает канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области», собирающий данные радаров и грозопеленгаторов. Отметки о грозе стоят в районе Приморска.

Вчера о возможной грозе предупреждало МЧС. В сегодняшнем прогнозе СЗ УГМС она тоже есть.

Грозы осенью бывают довольно редко. Последний раз грозовую активность наблюдали в конце сентября, когда Петербург находился под влиянием тыловой части циклона. Сегодня мы также находимся в зоне воздействия циклона «Жозефина». Сильный ветер будет создавать условия для нагона воды в реках и каналах Петербурга. По данным на 9:04, уровень воды в Неве у набережной Лейтенанта Шмидта составляет 86 см.

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Комментарии
4
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1 час
Воланд?
noname12345678
1 час
Хорошо, что гроза, а не дед на мопеде, которого за шахед бы приняли
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