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Город Время наводнений. Ветер в Петербурге будет гнать воду из залива и поднимать Неву

Время наводнений. Ветер в Петербурге будет гнать воду из залива и поднимать Неву

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1 комментарий

Погода в Петербурге сегодня будет сложной. Ожидается дождь и ветер, хотя температура остаётся высокой.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 октября в городе облачная погода, утром и днем кратковременные дожди, местами гроза. Ветер ночью юго-западный, западный умеренный, утром и днем западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся несильно, до 7-9 градусов, днем составит 9-11 градусов.

Сегодня регион окажется под влиянием тыловой части уходящей на восток фронтальной волны, сообщает центр «ФОБОС». Ветер западный 6-11 м/с, с порывами до 13-18 м/с, на побережье Финского залива до 20 м/с. Ветер такого направления и скорости поспособствует нагону воды из Финского залива в сторону Санкт-Петербурга, и уровень воды в водных артериях Северной столицы может достичь 110-130 см. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра, 24 октября, по данным СЗ УГМС, ожидается облачная с прояснениями погода, утром и днем небольшой дождь, ветер порывистый. Температура воздуха ночью 6-8, днем 9-11 градусов.

UPD: По данным на 8:54, уровень воды в Неве составляет 86 см. Подъем ожидается в соответствии с прогнозом — до 130 см к 15 часам, рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.


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Комментарии
1
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58 минут
Ветер, ты гонишь!
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