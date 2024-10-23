Вода в Неве — уже 90 см. Дамба приведена в режим готовности

Уровень воды в Неве на набережной Лейтенанта Шмидта утром 23 октября, по данным «ФБУ Администрация „Волго-Балт“» на 10:19, составляет уже 90 см. ФКП «Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений» сообщает о готовности.
«Комплекс защитных сооружений находится в состоянии готовности, персонал на рабочих местах. Гидрологическая обстановка контролируется специалистами», — говорится в сообщении КЗС.
Воду в реки и каналы Петербурга гонит из Финского залива сильный ветер порывами до 15-20 м/с в связи с прохождением через регион атмосферного фронта.
«Наводнение Санкт-Петербургу не грозит. Росгидромет прогнозирует подъем уровня воды в пределах +120 — +130 см БС», — подчеркивают в КЗС.
На севере Ленобласти, в районе Приморска, напомним, уже зафиксирована первая гроза.
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