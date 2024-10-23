Уровень воды в Неве заметно вырос. Ветер крепчает, ждём грозу

В середине ночи 23 октября атмосферная волна прошла через юг Ленинградской области, вплотную приблизившись к Петербургу дождями. Сейчас над Финским заливом активно развивается облачность, и её выносит на территорию области и к городу. Об этом сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.









«Дожди и гроза так и ожидаются в первой половине дня. Температура воздуха в городе замерла, но она так и будет сохраняться в пределах +9…+11 градусов», — пишет он.









Ветер начинает усиливаться, этот процесс продлится до середины дня. Сильный ветер порывами до 15-20 м/с сохранится до начала ночи.

«Усиление ветра началось раньше на акватории центральной Балтики, западной части Финского залива, поэтому вода с Финского залива уже прибывает, и уровень воды в Санкт-Петербурге заметно повысился», — констатирует синоптик.

Часам к 15-16 вода в Неве может вырасти до 120-130 см, а вечером, по прогнозу, она начнет спадать.

По данным СЗ УГМС на 9 часов, уровень воды у Горного института достиг 87 см. Такую погоду нам подарил циклон «Жозефина».

Напомним, в Ленобласти уже зафиксирована первая гроза.