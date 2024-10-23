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Общество Город контрастов. Непогода обрушилась на Петербург после солнечных дней

Город контрастов. Непогода обрушилась на Петербург после солнечных дней

Погода решила отыграться на петербуржцах после недели солнечного бабьего лета. На город обрушились ветер и дождь, а вода подбирается к набережным.

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2 комментария

В среду, 23 октября, петербуржцам пришлось достать главный городской аксессуар — зонты. Дождь щедро налил луж, а некоторые улицы успел превратить в ручьи. Впрочем, чтобы укрыться зонтом, его еще нужно удержать, ведь разгулявшийся ветер так и норовит вырвать его из рук.

Казалось бы, лучшее средство передвижения в такую непогоду — закрытый транспорт. Но петербургских велосипедистов дождь и ветер не пугают. Пешеходов, впрочем, тоже, они даже не прочь опустить руки в подобравшуюся к берегам воду городских рек и каналов. На спусках некоторых набережных в ней можно даже помочить ноги.

Сегодня на погоду в Петербурге влияет тыловая часть уходящей на восток фронтальной волны. В первой половине дня она принесла дождь и грозу. Ветер с порывами до 20 м/с сохранится до ночи. Поднялась вода в Неве. К 11:39 уровень воды у набережной Лейтенанта Шмидта достиг метра. За следующие два часа, по данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“», вода немного ушла. На 13:09 уровень составил 96 см.

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
1 час
в приморском районе тишина и покой.
DEMOMON
52 минуты
Осень это отстой.
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