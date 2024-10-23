«Нет достойной замены». Володин предложил при необходимости отказываться от УК в пользу госучреждений

Председатель Госдумы предложил заменять управляющие компании государственными учреждениями в том случае, если они не справляются со своей работой. Слова Вячеслава Володина опубликовали в среду, 23 октября, в telegram-канале Государственной думы.

«Управляющие компании — одна из ключевых проблем. Люди обращаются, зачастую став заложниками управляющих компаний: поменять не могут, необоснованные тарифы, плата за услугу. Но если даже удается отказаться от управляющих компаний, нет достойной замены», — объясняет Володин.

В связи с этим председатель ГД предлагает использовать в регионах России подход Москвы, в которой практикуется замещение УК госучреждениями тогда, когда компании не справляются со своими обязанностями. Он предложил депутатам вынести вопрос замещения управляющих компаний для рассмотрения в приоритетном порядке для того, чтобы закон был принят до конца 2024 года.

Ранее председатель Госдумы осудил депутатов, которые рассмеялись, когда Володин указал на отсутствие проблем у Москвы и Санкт-Петербурга в сфере ЖКХ. По его словам, дело не в бюджете, который уходит в города, а в ответственном исполнении обязанностей в регионах. Если в Москве и Петербурге теплоснабжающие и водоснабжающие организации были и остаются государственными, то в Самаре все принадлежит концессионерам и арендаторам, в чем и заключается проблема региона, уточнил спикер.