Юбилей в ачинском вытрезвителе. Тысячному клиенту вручили неожиданный приз

В Красноярском крае жителю Ачинска выпало стать тысячным посетителем местного вытрезвителя. В руководстве медицинского учреждения решили поздравить «юбиляра» и помочь ему пережить похмелье.

Заместитель главы города Сергей Сетов вручил мужчине пятилитровую банку кефира с надписью «1000 клиенту от сотрудников Центра», пишет 23 октября «Ачинская газета».

Отмечается, что в вытрезвителе пациенту помогли оказаться сотрудники полиции. От презента он не отказался. Его возраст, а также частота посещений медучреждения не уточняются.

Первый «клиент» заведения получил литровую бутылку кисломолочного напитка.