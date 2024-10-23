В Норвегии хотят повысить возрастной ценз для соцсетей и запретить пользоваться ими детям до 15 лет

Правительство Норвегии работает над законопроектом, который запретит детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Также планируется изменить местный закон о персональных данных.

О разработке закона пишет The Guardian 23 октября со ссылкой на премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре. По его мнению, технологические компании настроены «против мозгов маленьких детей», которые нужно защитить от «власти алгоритмов».

Сейчас в Норвегии действует аналогичный запрет, но он ограничивает доступ к соцсетям детям до 13 лет. При этом известно, что работает он плохо — 58% десятилетних активно пользуются такими приложениями, а среди тех, кто еще на год старше, процент и вовсе дорастает до 72. Из-за этого правительство также хочет изменить закон о персональных данных и ввести механизм проверки возраста при регистрации.