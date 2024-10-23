В Петербурге автобус проехал по ногам молодому человеку, который не успел запрыгнуть в двери

Автобус проехал по ногам молодому человеку, который не успел запрыгнуть в закрывающиеся двери. В результате у пострадавшего оказались сломаны две лодыжки и голень.

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, молодой человек пытался зайти в автобус накануне рано утром. Как он рассказал врачам, двери еще были открыты, но транспорт уже начал отъезжать от остановки. Попасть в салон 24-летний петербуржец не успел, так что колесо многотонного автомобиля наехало ему на ноги.

Врачи зафиксировали переломы обеих лодыжек, правой голени и рваную рану между пальцами на стопе. Его состояние признали удовлетворительным.