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Происшествия Прокуратура заинтересовалась покусанной в Шушарах девочкой. Собака оставила следы на лице ребенка

Прокуратура заинтересовалась покусанной в Шушарах девочкой. Собака оставила следы на лице ребенка

1 595
4 комментария

Прокуратура Пушкинского района Петербурга начала проверку по факту нападения собаки на пятилетнюю девочку в Шушарах. С владельца животного могут потребовать компенсацию морального вреда, сообщили в пресс-службе ведомства 23 октября.

По предварительным данным, собака набросилась на ребенка во дворе жилых домов на Изборской улице. Как писала «Фонтанка», соседский пес искусал девочке лицо во время утренней прогулки. Она получила укушенные раны левой щеки, правой подглазничной области лица, носа. В состоянии средней степени тяжести девочку привезли в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Также известно, что после произошедшего хозяйка животного сообщила, что ее питомец привит.

«По данному факту правоохранительными органами проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района», — говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда, причиненного ребенку.

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Комментарии
4
alexpv
1 час
По информации канала "78" девочка была с мамой и попросила погладить собаку. Заводчица опрометчиво разрешила.
chip1
1 час
Собака гуляла с хозяйкой, девочка гуляла с мамой, на лице свидетельство безответственности двух взрослых женщин!
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