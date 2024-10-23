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Происшествия В Шушарах собака искусала лицо пятилетней девочке

В Шушарах собака искусала лицо пятилетней девочке

2 667
19 комментариев

Чужая собака покусала пятилетнюю девочку во дворе ее дома. Ребенок получил травмы лица. Инцидент произошел в Шушарах. Подробности случившегося стали известны «Фонтанке» 23 октября.

Во вторник утром пятилетняя девочка находилась около своего дома. В этот момент соседскую собаку, по всей видимости, вывели гулять. Она набросилась на ребенка и искусала ему лицо. После произошедшего хозяйка животного сообщила, что ее питомец привит.

Девочка получила укушенные раны левой щеки, правой подглазничной области лица, носа. В состоянии средней степени тяжести ее привезли в отделение челюстно-лицевой хирургии.

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Комментарии
19
Koma2024
2 часа
Во дворе дома собака должна быть на поводке как минимум. Даже если девочка сама подошла, как вышло, что хозяйка позволила ей подойти и не удержала собаку? Получается, собака бродила сама по себе, хозяйка смотрела в другую сторону? Штраф хозяйке, конечно. Изуродовали девочку, возможно, на всю жизнь.
Генрих Восьмой
1 час
Ждём подробностей: что за порода собаки и где были родители ребёнка и хозяева собаки????
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