В Шушарах собака искусала лицо пятилетней девочке

Чужая собака покусала пятилетнюю девочку во дворе ее дома. Ребенок получил травмы лица. Инцидент произошел в Шушарах. Подробности случившегося стали известны «Фонтанке» 23 октября.
Во вторник утром пятилетняя девочка находилась около своего дома. В этот момент соседскую собаку, по всей видимости, вывели гулять. Она набросилась на ребенка и искусала ему лицо. После произошедшего хозяйка животного сообщила, что ее питомец привит.
Девочка получила укушенные раны левой щеки, правой подглазничной области лица, носа. В состоянии средней степени тяжести ее привезли в отделение челюстно-лицевой хирургии.
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