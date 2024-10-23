В Эстонии назвали угрозой подчинение православной церкви Московскому патриархату

Православная церковь Эстонии (ЭПЦ МП) должна выйти из подчинения Московскому патриархату. Об этом 23 октября заявил министр внутренних дел прибалтийской страны Лаури Ляэнеметс.

По его словам, он уже предложил правительству законопроект, согласно которому в стране не должны действовать приходы и церкви, связанные с иностранной организацией, представляющей угрозу для общественного или конституционного порядка Эстонии (каковой Ляэнеметс считает Московский патриархат).

«Эстония не может мириться с тем, что Эстонская православная церковь принадлежит Московскому патриархату, учитывая географическое положение, исторический опыт и нынешнюю реальность», — сказал Ляэнеметс (цитата по ERR).

В феврале текущего года власти Эстонии уже сделали предложение Эстонской православной церкви выйти из подчинения Московскому патриархату, но та самостоятельно не сделала сколь-либо значимых шагов.

С 2018 года ЭПЦ МП руководит митрополит Таллиннский и всея Эстония Евгений. 6 февраля 2024 года он покинул Эстонию в связи с истечением срока действия вида на жительство. Департаменты полиции и погранохраны не стали продлевать ему вид на жительство, посчитав, что митрополит представляет угрозу безопасности государства. По словам полицейских чиновников, Евгений не осудил российскую специальную военную операцию на Украине.

Всего в Эстонии действуют две православные общины — Московского патриархата и Константинопольского патриархата.