В Синопе мужчина четверть века безуспешно ждёт свою возлюбленную на остановке

Мужчина почти четверть века ждет свою возлюбленную на автобусной остановке в турецком городе Синоп. Местные жители приносят ему еду, а неравнодушная дальнобойщица подарила ему контейнерный домик, чтобы он мог укрываться от непогоды. Подробности 23 октября приводит портал Haber7.

48-летний Эджевит Окюзджю расстался со своей возлюбленной 24 года назад. О причинах, которые разлучили пару, не сообщается, но все эти годы он продолжает каждый день приходить на эту же остановку в надежде встретить свою любовь снова. Местные жители дали ему прозвище Ашик Эджевит, или влюбленный Эджевит.

Водитель грузовика Севги Алтынал, которая часто проезжает мимо этого места, заметила его и решила помочь. Чтобы Эджевит не мерз в холодную погоду и не мок под дождем, она соорудила для него небольшой контейнерный домик. Женщина регулярно навещает Эджевита, привозит ему продукты и просит местных жителей не оставлять его в одиночестве, помогая ему в повседневных нуждах.