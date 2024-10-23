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Общество «Если был донос — должна быть подпись доносчика»: Фадеев ответил на обвинения в причастности к задержанию Глюкозы под веществами

«Если был донос — должна быть подпись доносчика»: Фадеев ответил на обвинения в причастности к задержанию Глюкозы под веществами

1 962
10 комментариев

Продюсер Максим Фадеев разглядел себя в заявлениях Ксении Собчак и Натальи Ионовой (Глюк’oZa), которые писали о роли некоего продюсера в скандале, развернувшемся вокруг популярной певицы. Все обвинения в причастности к задержанию Ионовой с наркотиками в аэропорту Москвы он опроверг.

Напомним: в начале этой недели артистка прилетела из Петербурга в Москву, в аэропорту Ионову встретили сотрудники полиции, которые увезли ее в отдел. В итоге суд оштрафовал на 5 тысяч рублей певицу по статье об употреблении веществ, а ее спутника отправил под арест. После этого она написала в своих соцсетях, что полиции якобы поступило заявление «от одного влиятельного человека».

Глюкоза не стала называть имя этого человека, но отметила, что все знают «того, кто в последние месяцы пытается ее уничтожить». Позже Ксения Собчак встала на сторону певицы, отметив, что обладает информацией о том, «в какие высокие кабинеты ходил жаловаться там один продюсер». В этом контексте была упомянута и Юлия Савичева. Обе артистки в нулевые работали с продюсером Максимом Фадеевым.

Продюсер сообщил, что вышел на связь с мужем Ионовой, который якобы сказал, что у него есть стопроцентные доказательства причастности к задержанию Глюкозы в аэропорту. «Я знаю, что никаких доказательств быть не может по определению. Если был донос — должна быть подпись доносчика», — заявил Фадеев.

По его словам, бренд Глюк’oZa принадлежит ему, так что «отжимать» его ни у кого не будет. При этом Ионова заплатила Фадееву за право пользоваться этим псевдонимом и исполнять песни. Музыкальный продюсер намерен увидеть доказательства либо получить публичные извинения за распространенную о нем информацию, в противном случае готов пойти в суд.

Юлию Савичеву же он назвал «репутационно чистым артистом», и все песни, которые были написаны для нее, официально переданы ей в использование. «Никаких претензий у нас друг к другу нет и не было», — заключил он.

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Комментарии
10
Заливщик голосовых планок
1 час
О! Кстати, да! Нужен Единый Государственный Реестр Доносчиков!
Snow*
48 минут
Доносчику первый кнут
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