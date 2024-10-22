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Общество «Ждали именно меня, готовились». Глюкоза сделала первое заявление после штрафа по статье об употреблении веществ

«Ждали именно меня, готовились». Глюкоза сделала первое заявление после штрафа по статье об употреблении веществ

3 300
2 комментария

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) после штрафа по статье об употреблении веществ рассказала свою версию событий: сотрудники полиции ждали именно ее, она была абсолютна вменяема, кто-то влиятельный пытается ее уничтожить. Об этом вечером во вторник, 22 октября, она написала в своем телеграм-канале.

Певица прилетела прошедшей ночью из Петербурга в Москву после больших съемок для федерального канала. На выходе из самолета, пишет Глюкоза, ее встретили сотрудники полиции.

«Они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал: им поступило заявление от одного влиятельного человека, и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии. Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить», — говорится в посте.

Исполнительница рассказала, что не стала сдавать анализы, потому что находилась без адвокатов и свидетелей. По ее словам, понятые не заметили у нее каких-либо подозрительных признаков — запаха алкоголя изо рта, неустойчивости позы, нарушения речи, поведения, не соответствующего обстановке. Об этом они на видео рассказали адвокатам Глюкозы, говорится в посте.

«Так подтверждается незаконность ситуации и ложность оснований, изложенных оперативными сотрудниками для направления меня на медицинское освидетельствование. <...> Я отказалась выполнять это незаконное требование», – написала певица.

После этого сотрудники правоохранительных органов вменили Глюкозе «статью за отказ от освидетельствования». Затем певица вместе с адвокатами приехала в суд, который оштрафовал ее на 5 тысяч рублей по статье об употреблении веществ. «Мотивы, по которым суд пришел к данному выводу, мне неизвестны», — заявила она.

В июле нынешнего года Глюкоза привлекла внимание странным поведением в ходе своего концерта на Дне металлурга в Красноярске. Зрители рассказывали, что певица якобы не попадала в ноты, ругалась матом и, как они утверждают, трогала себя за интимные места.

После разгоревшегося скандала свое сомнительное поведение во время концерта певица объяснила действием антидепрессантов.

В конце 2023 года продюсер Максим Фадеев заявил, что намерен перезапустить проект Глюк'oZа без певицы Натальи Ионовой. Летом этого года он подал заявку на регистрацию товарного знака Глюк'oZа.

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Комментарии
2
282694747
1 час
Что по молодости не бывает!Ионова открою свой девичий дневник! ( без обид)
kolpankolpan
1 час
Ну что там почесалась под музыку или трусы выковыривала,какое ваше дело вы песни хитовые пришли на кОнцерт лушать..
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