«Ждали именно меня, готовились». Глюкоза сделала первое заявление после штрафа по статье об употреблении веществ

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) после штрафа по статье об употреблении веществ рассказала свою версию событий: сотрудники полиции ждали именно ее, она была абсолютна вменяема, кто-то влиятельный пытается ее уничтожить. Об этом вечером во вторник, 22 октября, она написала в своем телеграм-канале.

Певица прилетела прошедшей ночью из Петербурга в Москву после больших съемок для федерального канала. На выходе из самолета, пишет Глюкоза, ее встретили сотрудники полиции.

«Они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал: им поступило заявление от одного влиятельного человека, и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии. Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить», — говорится в посте.

Исполнительница рассказала, что не стала сдавать анализы, потому что находилась без адвокатов и свидетелей. По ее словам, понятые не заметили у нее каких-либо подозрительных признаков — запаха алкоголя изо рта, неустойчивости позы, нарушения речи, поведения, не соответствующего обстановке. Об этом они на видео рассказали адвокатам Глюкозы, говорится в посте.

«Так подтверждается незаконность ситуации и ложность оснований, изложенных оперативными сотрудниками для направления меня на медицинское освидетельствование. <...> Я отказалась выполнять это незаконное требование», – написала певица.

После этого сотрудники правоохранительных органов вменили Глюкозе «статью за отказ от освидетельствования». Затем певица вместе с адвокатами приехала в суд, который оштрафовал ее на 5 тысяч рублей по статье об употреблении веществ. «Мотивы, по которым суд пришел к данному выводу, мне неизвестны», — заявила она.



В июле нынешнего года Глюкоза привлекла внимание странным поведением в ходе своего концерта на Дне металлурга в Красноярске. Зрители рассказывали, что певица якобы не попадала в ноты, ругалась матом и, как они утверждают, трогала себя за интимные места.

После разгоревшегося скандала свое сомнительное поведение во время концерта певица объяснила действием антидепрессантов.



В конце 2023 года продюсер Максим Фадеев заявил, что намерен перезапустить проект Глюк'oZа без певицы Натальи Ионовой. Летом этого года он подал заявку на регистрацию товарного знака Глюк'oZа.