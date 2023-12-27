Продюсер Максим Фадеев заявил о перезапуске проекта Глюк’oZa без Ионовой, участвовавшей в «голой вечеринке»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев открестился от певицы Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюк’oZa, после ее участия в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Он заявил, что намерен перезапустить проект.



«В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — заявил Фадеев 27 декабря в своих соцсетях. Продюсер подчеркнул, что Глюк’oZa на самом деле является названием группы, а не псевдонимом певицы, и что проект создавался для детей, а Наталья Ионова, по его мнению, из этого образа уже выросла.