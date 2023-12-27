Продюсер Максим Фадеев заявил о перезапуске проекта Глюк’oZa без Ионовой, участвовавшей в «голой вечеринке»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев открестился от певицы Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюк’oZa, после ее участия в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Он заявил, что намерен перезапустить проект.
«В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — заявил Фадеев 27 декабря в своих соцсетях. Продюсер подчеркнул, что Глюк’oZa на самом деле является названием группы, а не псевдонимом певицы, и что проект создавался для детей, а Наталья Ионова, по его мнению, из этого образа уже выросла.
«Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — написал Фадеев. По словам продюсера, к проекту Глюк’oZa относятся только альбомы «Москва» и «Глюк’oZa Nostra», а остальное — попытки имитировать его креатив. Он также поделился фрагментом будущего трека «новой старой Глюк'oZы» под названием «Мыши».
Автор: МАКСИМ ФАДЕЕВ / «Вконтакте»
«Голая вечеринка», устроенная блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор», прогремела на всю страну. Фотографии пришедших на нее селебрити в очень откровенных костюмах вызвали бурю возмущения, ее участников начали отменять и вырезать из новогодних программ, а 27 декабря суд признал ее пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Несколько дней подряд участники вечеринки извинялись перед общественностью, среди записавших обращения были Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан. Рэпер VACÍO, пришедший на тусовку одетым в один носок на пенисе, и вовсе получил административный арест за мелкое хулиганство.
В отношении Ивлеевой начала проверку налоговая служба, ей может грозить уголовное дело. Сама она накануне опубликовала в соцсетях два ролика, на которых извинилась перед пострадавшими в результате вечеринки артистами и попросила у общества второй шанс.