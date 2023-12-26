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    Самый голый участник вечеринки Ивлеевой остается под стражей: Мосгорсуд не стал отменять арест

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    Московский городской суд оставил в силе решение Лефортовского суда в отношении Николая Васильева, более известного как рэпер Vacío, за появление в клубе Mutabor практически в голом виде. Молодому человеку назначен административный арест на 15 суток за мелкое хулиганство.

    Московские суды общей юрисдикции

    «Мосгорсуд утвердил административный арест участнику звёздной вечеринки Ивлеевой в клубе «Мутабор» рэперу Vacío (Васильеву)», — сообщили 26 декабря в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

    В минувшую пятницу суд первой инстанции признал Васильева виновным в мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП) и назначил ему административный арест на 15 суток, а также штраф в 200 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» (часть 3 статьи 6.21 КоАП).

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    Ранее рэпер на видео извинился за участие в скандальной вечеринке в Москве и заявил, что не хотел никого оскорбить. Он рассказал, что после того, как получил приглашение на закрытую вечеринку, решил придумать свой образ, чтобы удивить публику.

    Свои извинения сегодня принесли также певица Лолита, Дима Билан и Филипп Киркоров.

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    РэперГолая вечеринка
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