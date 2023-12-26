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    Лолита обратилась к тем, кто призывает ее «вырезать» и отменить после «голой вечеринки» Ивлеевой

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    Певица Лолита ощутила на себе народное негодование после опубликованных фото и видео с так называемой «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Она во второй раз обратилась к слушателям и ненавистникам.

    «Знаете, чем живой человек от мертвого отличается? Живой анализирует происходящее, понимает, делает выводы, работает над ошибками. Последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект», — утверждает Лолита.

    Артистка рассказала, что перед Новым годом у всех накопилась усталость, и у музыкантов тоже. Лолита отметила, что с иронией отнеслась к тому, что эта вечеринка кому-то не понравилась. Но масштаб проблемы оказался намного больше. Певица добавила, что люди пишут письма с требованием запретить ее и «вырезать» из всех новогодних передач. «И, наверное, это справедливо», — считает она.

    t.me/lolitamilyavskaya

    «Знаете, я так не люблю, когда как в детском саду звучит «я в последний раз», «я больше не буду»… Никто не знает, что будет, кого сорвет, кто от чего будет плакать, кто от чего будет смеяться. Вот только людьми нужно оставаться в любом случае. Абсолютно в любом. Никому не желать ни смерти, ни погибели, ни болезней. Давайте попробуем как-то вместе, все-таки вместе. И новогоднее настроение сохранить. Попробуем?» — предложила Лолита подписчикам.

    «Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой наделала неожиданно много шума и до глубины души возмутила как известных патриотов, так и простых людей. Все это привело к аресту и штрафу «главного экспоната» тусовки рэпера VACIO с носком на причинном месте, а также к долгим извинениям и оправданиям, которые не прекращаются до сих пор.

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    Анастасия ИвлееваВечеринка ИвлеевойЛолита Милявская
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