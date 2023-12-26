Лолита обратилась к тем, кто призывает ее «вырезать» и отменить после «голой вечеринки» Ивлеевой

Певица Лолита ощутила на себе народное негодование после опубликованных фото и видео с так называемой «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Она во второй раз обратилась к слушателям и ненавистникам.



«Знаете, чем живой человек от мертвого отличается? Живой анализирует происходящее, понимает, делает выводы, работает над ошибками. Последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект», — утверждает Лолита.



Артистка рассказала, что перед Новым годом у всех накопилась усталость, и у музыкантов тоже. Лолита отметила, что с иронией отнеслась к тому, что эта вечеринка кому-то не понравилась. Но масштаб проблемы оказался намного больше. Певица добавила, что люди пишут письма с требованием запретить ее и «вырезать» из всех новогодних передач. «И, наверное, это справедливо», — считает она.