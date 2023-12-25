Пранк, ошибка и перебор. Как звезды каются за вечеринку Ивлеевой

Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Голая вечеринка» блогера Насти Ивлеевой получилась настолько, что уже несколько дней ее участники извиняются. Рассказываем о тех, кто уже, а кто еще пока нет. Отдельное слово тем, кто остался верен своей позиции.

«Не ожидали» Первым участником вечеринки, которому вдруг стало неудобно из-за ее посещения, был рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн). На «тусу» он пришел с супругой Оксаной Самойловой. При этом сам Джиган «оголился» (но только по пояс) лишь ради совместного фото с хозяйкой бала. После чего оделся в спортивный костюм и сел играть на телефоне в карты. Похоже, что все происходящее его действительно не зацепило.

Фото: соцсети рэп-исполнителя Джигана Поделиться Поделиться





«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — заявил Джиган в разговоре с Super.ru.



Самойлова деликатно промолчала, если не считать краткого комментария в соцсетях еще до того, как народный гнев набрал обороты.

«Не ожидали мы такой вечеринки», — написала жена рэпера и добавила смущенный смайлик.

«Цветочки и на выход» Филипп Киркоров пришел на вечеринку строго по дресс-коду. После волны народного хейта он долго хранил молчание, даже после того, как его пригрозили убрать из всех «новогодних огоньков» и лишить звания народного артиста.

Фото: соцсети телеведущей и киноактрисы Насти Ивлеевой Поделиться Поделиться





И только после прямого вопроса пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: «Что вы там устроили?» — певцу пришлось высказаться. Естественно, ему все не понравилось и, конечно же, он быстро ушел. Видимо, прямо вслед за Джиганом.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей (Ивлеевой. — Прим. ред.), она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce&Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», — рассказал Киркоров.



«Простой русский парень» Рэпер VACÍO (Николай Василенко), пришедший к Ивлеевой в самом эпатажном виде (в одном носке на причинном месте), попытался сначала одновременно и оправдаться, и сохранить лицо.

«Вчера я был приглашен на вечеринку к Насте Ивлеевой и, конечно же, соблюдал дресс-код, который был заявлен, — чем меньше одежды, тем лучше. Я могу сказать одно. Я — простой русский парень, и я люблю свою страну и знаю, что ей сейчас нелегко. Я просто хотел подарить всем хорошее настроение, немного отвлечься от написания своего альбома, в котором, кстати, я пропагандирую здоровый образ жизни, и развлечь публику самым смелым образом», — написал рэпер у себя в соцсетях на следующий день.



Однако после решения суда о задержании на 15 суток и штрафе в 200 тысяч рублей раскаяние все-таки наступило.

«Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей, и за то, что в столь тяжелое время для нашей страны оказался участником столь ужасного видео», — заявил VACÍO на видео, опубликованном РИА Новости.

«Все ошибаются» Экс-солистка «Блестящих» и телеведущая Ольга Орлова пришла на вечеринку в довольно целомудренном наряде: штанах и прозрачной блузке, под которой все было надежно прикрыто. Судя по многочисленным фото и видео в ее соцсетях, в моменте в «Мутаборе» ее все устраивало. Именно ее должны благодарить Киркоров и Лолита за максимальное внимание к их образам.



«Когда у меня самый лучший контент», — хвастливо транслировала Орлова из клуба.

Фото: соцсети Ольги Орловой Поделиться Поделиться





На следующий день подписчики Орловой призвали «молодую маму» к ответу, она выдержала паузу и через пять дней принесла извинения.

«Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с них в сто раз выше, чем с остальных. Но никто не идеален, мы все ошибаемся. И наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше. Все, тема закрыта», — подчеркнула Орлова.



«Вышло из-под контроля» Пришлось переобуваться и самой хозяйке вечеринки. Сразу после скандала Настя Ивлеева написала у себя в соцсетях, что рада такому шуму.

«Это того стоило. Я обожаю, что о каждой моей вечеринке пишут, что разврат, бесовщина и ниже некуда. Пусть это никогда не проходит! Я не хочу, чтобы в мире было полное принятие друг друга, тогда станет скучно. Мы загнемся от посредственности», — написала блогер.

Но спустя несколько дней ей все-таки пришлось изменить свое мнение. В частности, она извинилась за образ рэпера VACÍO. По ее словам, она не ожидала, что кто-то настолько прямолинейно воспримет дресс-код «почти голый».

«Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен и заложен в планировании мероприятия. Я за это приношу извинения перед всеми, перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ», — заявила Ивлеева.



Блогер взяла всю ответственность на себя и пообещала все вырученные средства от продажи билетов во второй день направить благотворительным организациям.

«Вот я снова в белом» Певица Лолита высказалась в защиту зажигательного вечера.

«Потрясающее послевкусие, но самое смешное было после. Потому что организованный хейт на ровном месте как-то меня посмешил. Хейт какой-то был однообразный. Даже не вставило. Я же люблю все креативное. Поэтому просто баню. Знаете, когда ты в 60 приходишь на такое событие, это один из немногих вариантов увидеть и услышать своих друзей», — объяснила она.



Также довольно резко высказалась о критиках «голого» формата Ксения Собчак.

«Может, это была, на ваш взгляд, неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой <...> — это их личное дело», — заявила Собчак.

Подключились и медиа Собчак, которые раскритиковали другие СМИ за публикацию фото и видео с закрытой вечеринки. По их мнению, это было неэтично.



Кто еще участвовал, но пока промолчал: Дима Билан, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti, журналист Саша Сулим, блогеры Мария Миногарова, Карина Нигай, Алена Водонаева, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Вика Салават.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

