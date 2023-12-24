    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, с-з

    740мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.94eur101.29

    Киркоров о вечеринке Ивлеевой Пескову: я вошел и увидел «это»

    13036
    62 комментария

    Филипп Киркоров на премьере ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» рассказал Дмитрию Пескову о своих впечатлениях от голой вечеринки Анастасии Ивлеевой. Видео общения пресс-секретаря президента и певца за кулисами опубликовал 24 декабря «СтарХит».

    Официальный представитель Кремля сердечно поздоровался с певцом, обнял и спросил: «Что вы там устроили?»

    «У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей (Ивлеевой. — Прим. ред.), она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce&Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», — рассказал Киркоров (цитата по «СтарХит»).

    Скандальная вечеринка в московском клубе «Мутабор» вызвала активное обсуждение в соцсетях, а также на уровне федеральных политиков и общественных деятелей. Во время второго дня вечеринки, куда вход был платным, в клуб нагрянула полиция. Позднее Ивлеева принесла извинения за поведение рэпера Vacio, который пришел в клуб обнаженным. Организатор мероприятия сообщила, что все вырученные от второго дня средства будут переданы на благотворительность.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ29
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 61

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    62
    close