Киркоров о вечеринке Ивлеевой Пескову: я вошел и увидел «это»

Филипп Киркоров на премьере ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» рассказал Дмитрию Пескову о своих впечатлениях от голой вечеринки Анастасии Ивлеевой. Видео общения пресс-секретаря президента и певца за кулисами опубликовал 24 декабря «СтарХит».



Официальный представитель Кремля сердечно поздоровался с певцом, обнял и спросил: «Что вы там устроили?»



«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей (Ивлеевой. — Прим. ред.), она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce&Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», — рассказал Киркоров (цитата по «СтарХит»).