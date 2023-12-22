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    После скандальной вечеринки Ивлеевой в клуб пришли силовики

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    Силовики 21 декабря пришли в московский клуб «Мутабор», где предыдущей ночью прошла «Почти голая вечеринка» с участием российских звезд, организованная блогером Анастасией Ивлеевой. Из-за проверки пришлось перенести начало запланированного на вечер мероприятия, но оно всё-таки состоялось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеграм-каналы.

    Провокационная «Почти голая вечеринка» состоялась в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие селебрити. Посетители явились в очень откровенных нарядах, а кое-кто и вовсе из одежды использовал только один носок, что вызвало шквал осуждения общественности. Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить мероприятие на пропаганду однополой любви. Ксения Собчак выступила в защиту телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой.

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    ВечеринкаИвлееваАнастасия Ивлеева
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