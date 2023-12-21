Собчак о вечеринке Ивлеевой: «Куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело»

Ксения Собчак выступила в защиту телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, которая накануне закатила в московском клубе Mutabor провокационную вечеринку в очень откровенных нарядах. Свое мнение журналистка опубликовала в телеграм-канале 21 декабря.
«Может, это была на ваш взгляд неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело», — заявила Собчак.
Ранее патриотично настроенная общественность осудила Ивлееву за проведение столь шикарного и вызывающего мероприятия. Военкоры напомнили о том, что спецоперация продолжается, на ней гибнут люди.
«Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское. Никакой траур не может длиться вечно», — уверена Ксения Собчак.
Фотографии и видео с вечеринки Ивлеевой вызвали массу возмущения. Костюмы были откровенными, а кое-кто и вовсе из одежды использовал только один носок. Глава ФПБК Виталий Бородин рассмотрел в слитом в Сеть пропаганду однополой любви и обратился в Генпрокуратуру.