«То ли Содом, то ли Гоморра». В соцсетях обсуждают голых гостей на вечеринке Ивлеевой

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в среду, 20 декабря, закатила вечеринку в столичном клубе Mutabor. Готовились к ней заранее, звезда намекала, что тусовка будет легендарной, но, судя по реакции общественности, мероприятие превзошло все самые смелые ожидания. Таких провокаций Москва, пожалуй, не помнит со времен гламурных нулевых. Все дело в откровенных костюмах. Некоторые, кстати, были вообще без них — буквально в одном носке, и тот был на причинном месте.

На вечеринке были, наверное, все селебрити, которые еще не уехали из России: начиная с Джигана и его супруги и заканчивая поп-королем Филиппом Киркоровым. Фото с мероприятия, само собой, разлетелись по соцсетям, а к утру патриоты и поборники традиционных ценностей разразились праведным гневом. Мол, как это понимать: у нас тут вообще-то СВО, а у них там голые задницы.



В час ночи 21 декабря поэтесса Анна Ревякина опубликовала пост в своем телеграм-канале.

«То ли Содом, то ли Гоморра. То ли оба города сразу. Я просто не могу поверить, что это всё реально происходит... Происходит именно сейчас, именно в это время», — написала Анна.



Она напомнила, что вечером в среду в очередной раз обстреляли Донецк, за сутки это был девятый раз.

«Хорошо, даже если не думать об обстрелах Донецка, об этом вряд ли думает светская Москва, эта вечеринка про дикую пошлость. Сама по себе. Неужели это необходимо озвучивать? Лолита в одном белье, Voise в одном носке, простите, Киркоров (впрочем, что с него взять), etc. У меня просто нет слов…» — отметила поэтесса.

Захар Прилепин поддержал свою знакомую.

«Они уже готовятся к новогоднему огоньку. И они не то чтоб слишком наряжались. Они так выглядят вообще. Это их обычный, нормальный вид. Но в 2023 году смотреть на всё это особенно мерзко», — опубликовал он свою реакцию в соцсетях.



Военкоры в своих телеграм-каналах привели список гостей вечеринки и призвали их игнорировать. По мнению патриотов, такие мероприятия — плевок в лица бойцов и тех, чьи зарплаты не превышают 45 тысяч рублей.

Не остался в стороне и телеведущий Владимир Соловьев: «Насколько вы должны быть морально глухими?! Вот сейчас мальчишки на фронте воюют. Насколько вы должны вообще ничего не понимать про страну, про Путина? Вы даже себе представить не можете, как вас народ ненавидит и презирает».



Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подтвердил «Фонтанке», что ФПБК попросил Генпрокуратуру проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ*. Больше всего Бородина возмутил Филипп Киркоров в сверкающем гипюре.



«Меня возмутил костюм Киркорова, честно вам признаюсь. Нарядился как женщина. У нас есть закон о пропаганде ЛГБТ, он [Киркоров] должен жить по законам Российской Федерации и их соблюдать», — подчеркнул глава ФПБК.

По мнению корреспондента «Фонтанки», костюм Киркорова был одним из самых целомудренных. А у Димы Билана был очень похожий образ. По крайней мере, c рэпером VACÍO, который нацепил на пенис носок, они не сравнятся.

Сама Настя Ивлеева уже ответила на гневные посты и комментарии.



«Мы смотрим на Запад, на выходы красивых, стройных моделей и говорим: «Блин! Они такие красивые, классные!» Выходят наши красивые, подтянутые артисты, и все такие: «Как так можно?! Эстрада опустилась». Боже, я это так люблю. Пусть это никогда не проходит. Я не хочу, чтобы в этой стране и вообще в мире было полное принятие друг друга. Тогда станет так скучно, когда все друг друга будут любить и принимать. Мы же просто загнемся от посредственности. Поэтому я надеюсь, что это не закончится никогда, так что больше комментариев, больше негодования», — заявила звезда.

