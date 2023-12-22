Рэпер VACÍO, пришедший на вечеринку Ивлеевой в одном носке, получил арест и штраф в 200 тысяч

Лефортовский районный суд Москвы определил наказание Николаю Васильеву, более известному как рэпер VACÍO, после полуголой вечеринки Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». В его действиях усмотрели мелкое хулиганство, а в соцсетях — пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
На вечеринке рэпер отличится своим костюмом, состоявшим из одного носка, который прикрывал его пенис. Суд постановил, что артист нарушал общественный порядок, нецензурно бранился, а в телеграм-каналах распространял публикации, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, сообщает 22 декабря пресс-служба московских судов. Его признали виновным по двум административным статьям. За мелкое хулиганство по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ рэперу дали 15 суток административного ареста, а за пропаганду по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ — штраф в 200 тысяч рублей.
Ранее VACÍO рассказал о 15 сутках ареста в своем телеграм-канале, сообщив, что в изоляторе будет читать книги и заниматься спортом. По его словам, на вечеринке он «просто хотел подарить всем хорошее настроение и немного отвлечься». Рэпер подчеркнул, что ЛГБТ* активизм — это вообще не его тема, он гетеросексуальный парень и соблюдает законы РФ.
Полуголая вечеринка Ивлеевой с участием российских селебрити прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей засветились Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак. Кадры с нее быстро облетели интернет, а откровенные наряды гостей вызвали шквал осуждения, особенно в патриотично настроенных кругах, а глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить мероприятие на пропаганду нетрадиционных отношений. В четверг, 21 декабря, в клуб нагрянули силовики.
*Движение признано в России экстремистским и запрещено.