Рэпер VACÍO, пришедший на вечеринку Ивлеевой в одном носке, получил арест и штраф в 200 тысяч

Лефортовский районный суд Москвы определил наказание Николаю Васильеву, более известному как рэпер VACÍO, после полуголой вечеринки Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». В его действиях усмотрели мелкое хулиганство, а в соцсетях — пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.



На вечеринке рэпер отличится своим костюмом, состоявшим из одного носка, который прикрывал его пенис. Суд постановил, что артист нарушал общественный порядок, нецензурно бранился, а в телеграм-каналах распространял публикации, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, сообщает 22 декабря пресс-служба московских судов. Его признали виновным по двум административным статьям. За мелкое хулиганство по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ рэперу дали 15 суток административного ареста, а за пропаганду по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ — штраф в 200 тысяч рублей.