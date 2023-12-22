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    Рэпер VACÍO с носком на пенисе: «Я гетеросексуальный парень, соблюдаю законы РФ»

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    Рэпер VACÍO, ставший гвоздем скандальной вечеринки в клубе Mutabor, объяснился перед журналистами. Музыкант, заявившийся на тусовку в одном носке, надетом на причинное место, заявил, что он не гей. Пост появился накануне вечером в его телеграм-канале. 22 декабря он написал: «15 суток угу пока» и заявил, что в изоляторе он будет читать книги и заниматься спортом.

    «Вчера я был приглашен на вечеринку к Насте Ивлеевой и, конечно же, соблюдал дресс-код, который был заявлен — чем меньше одежды, тем лучше. Я абсолютно не обращал никакого внимания, кто находился рядом со мной и какого пола, потому что для меня всё это как для музыканта, было вовсе не важно», — заявил музыкант.

    VACÍO, которого на самом деле зовут Николай Васильев, отметил, что он простой русский парень, любит Россию и знает, что ей сейчас нелегко. Он напомнил, что в своем новом альбоме пропагандирует здоровый образ жизни.

    «Да, многие считают меня эпатажным артистом — наверное, так и есть. Но в одном они не правы: ЛГБТ* активизм — вообще не моя тема. Я — гетеросексуальный парень, соблюдаю законы РФ, и меня интересуют только девушки», — написал артист.

    Провокационная «Почти голая вечеринка» сильно похудевшей Ивлеевой состоялась в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие селебрити. Откровенные наряды гостей вызвали шквал осуждения общественности. Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить мероприятие на пропаганду однополой любви. Ксения Собчак выступила в защиту телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. На второй день вечеринки, когда в клубе отдыхали уже «простые смертные», в Mutabor нагрянули силовики.

    *Движение признано в России экстремистским и запрещено

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