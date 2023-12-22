Рэпер VACÍO с носком на пенисе: «Я гетеросексуальный парень, соблюдаю законы РФ»

Рэпер VACÍO, ставший гвоздем скандальной вечеринки в клубе Mutabor, объяснился перед журналистами. Музыкант, заявившийся на тусовку в одном носке, надетом на причинное место, заявил, что он не гей. Пост появился накануне вечером в его телеграм-канале. 22 декабря он написал: «15 суток угу пока» и заявил, что в изоляторе он будет читать книги и заниматься спортом.



«Вчера я был приглашен на вечеринку к Насте Ивлеевой и, конечно же, соблюдал дресс-код, который был заявлен — чем меньше одежды, тем лучше. Я абсолютно не обращал никакого внимания, кто находился рядом со мной и какого пола, потому что для меня всё это как для музыканта, было вовсе не важно», — заявил музыкант.

