Экс-солистка «Блестящих» о вечеринке Ивлеевой: «Признаю, что это был перебор»

Звезды российской сцены продолжают рефлексировать по поводу прошедшей «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой. 25 декабря свое отношение к случившемуся высказала бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова.



По словам артистки, приглашенные не хотели злить публику своими нарядами. Орлова уверена, что все гости отнеслись к дресс-коду с юмором, но после поднявшейся шумихи задумались и извлекли урок.



«Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с них в сто раз выше, чем с остальных. Но никто не идеален, мы все ошибаемся. И наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше. Все, тема закрыта», — резюмировала Ольга Орлова, поставив точку.

