    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, ю-в

    738мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.94eur101.29

    Экс-солистка «Блестящих» о вечеринке Ивлеевой: «Признаю, что это был перебор»

    13964
    71 комментарий

    Звезды российской сцены продолжают рефлексировать по поводу прошедшей «голой вечеринки» телеведущей Анастасии Ивлеевой. 25 декабря свое отношение к случившемуся высказала бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова.

    По словам артистки, приглашенные не хотели злить публику своими нарядами. Орлова уверена, что все гости отнеслись к дресс-коду с юмором, но после поднявшейся шумихи задумались и извлекли урок.

    «Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с них в сто раз выше, чем с остальных. Но никто не идеален, мы все ошибаемся. И наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше. Все, тема закрыта», — резюмировала Ольга Орлова, поставив точку.

    Накануне о вечеринке в клубе Mutabor высказался поп-король Филипп Киркоров. Правда, не публично, а в беседе с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Последний спросил: «Что вы там устроили?» Киркоров же в ответ рассказал, что когда увидел все своими глазами, тут же поспешил уйти.

    Скандальная вечеринка в московском клубе «Мутабор» вызвала активное обсуждение в соцсетях, а также на уровне федеральных политиков и общественных деятелей. Во время второго дня вечеринки, куда вход был платным, в клуб нагрянула полиция. Позднее Ивлеева принесла извинения за поведение рэпера Vacio, который пришел в клуб обнаженным. Организатор мероприятия сообщила, что все вырученные от второго дня средства будут переданы на благотворительность.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Анастасия ИвлееваВечеринка Ивлеевой
    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 70

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    71
    close