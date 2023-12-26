«Зашел не в ту дверь». Киркоров публично извинился за появление на вечеринке Ивлеевой

Народный артист России Филипп Киркоров записал ролик, в котором публично извинился за участие в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Видео он опубликовал 26 декабря в своей официальной группе во «ВКонтакте».
«Дорогие мои друзья. С наступающим вас Новым годом. Вот так заглянул на пять минут на мероприятие — и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», — заявил Киркоров.
Автор: Филипп Киркоров
Певец отметил, что не собирается отрекаться и перекладывать ответственность на других. По его мнению, артист его масштаба обязан более тщательно подходить к выбору мероприятий. Киркоров уточнил, что он патриот только своей страны и никогда не пытался усидеть на двух стульях.
«Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобные события, оплошность с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России, единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — сказал музыкант.
Ранее Киркоров выразил свое мнение о нашумевшей тусовке в разговоре с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. По словам артиста, он был ошарашен антуражем и поспешил покинуть мероприятие.