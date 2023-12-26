    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-з

    744мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.97eur101.58

    «Зашел не в ту дверь». Киркоров публично извинился за появление на вечеринке Ивлеевой

    9668
    113 комментариев

    Народный артист России Филипп Киркоров записал ролик, в котором публично извинился за участие в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Видео он опубликовал 26 декабря в своей официальной группе во «ВКонтакте».

    «Дорогие мои друзья. С наступающим вас Новым годом. Вот так заглянул на пять минут на мероприятие — и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», — заявил Киркоров.

    Автор: Филипп Киркоров

    Певец отметил, что не собирается отрекаться и перекладывать ответственность на других. По его мнению, артист его масштаба обязан более тщательно подходить к выбору мероприятий. Киркоров уточнил, что он патриот только своей страны и никогда не пытался усидеть на двух стульях.

    «Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобные события, оплошность с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России, единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — сказал музыкант.

    Ранее Киркоров выразил свое мнение о нашумевшей тусовке в разговоре с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. По словам артиста, он был ошарашен антуражем и поспешил покинуть мероприятие.

    «Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой наделала неожиданно много шума и до глубины души возмутила как известных патриотов, так и простых людей. Все это привело к аресту и штрафу «главного экспоната» тусовки рэпера VACIO с носком на причинном месте, а также к долгим извинениям и оправданиям, которые не прекращаются до сих пор.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК4
    СМЕХ45
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 113

    Гость26 Дек 2023 в 16:23
    Поздно выскочил.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    113
    close