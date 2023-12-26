«Я мог отвечать только за себя». Эстафетную палочку покаяния после «голой вечеринки» принял Дима Билан

Вслед за народным артистом России Филиппом Киркоровым видео с извинениями 26 декабря опубликовал Дима Билан. Певец заявил, что посещение разного рода светских мероприятий — это часть его работы. Он знал о дресс-коде в клубе Mutabor, но каждый понял его по-своему. У Билана, напомним, был далеко не самый откровенный костюм, не похожий на облачение Киркорова.



«Знать заранее, что позволят себе надеть другие, я не мог. Я мог отвечать только за себя. Включений с этой вечеринки в моих соцсетях не было. Я не опубликовал ни одной фотографии. Понимаю, какая обстановка сейчас в нашей стране, хоть я вам это и не показываю, как и 95% моих переживаний», — сказал артист.