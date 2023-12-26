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    «Я мог отвечать только за себя». Эстафетную палочку покаяния после «голой вечеринки» принял Дима Билан

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    Вслед за народным артистом России Филиппом Киркоровым видео с извинениями 26 декабря опубликовал Дима Билан. Певец заявил, что посещение разного рода светских мероприятий — это часть его работы. Он знал о дресс-коде в клубе Mutabor, но каждый понял его по-своему. У Билана, напомним, был далеко не самый откровенный костюм, не похожий на облачение Киркорова.

    «Знать заранее, что позволят себе надеть другие, я не мог. Я мог отвечать только за себя. Включений с этой вечеринки в моих соцсетях не было. Я не опубликовал ни одной фотографии. Понимаю, какая обстановка сейчас в нашей стране, хоть я вам это и не показываю, как и 95% моих переживаний», — сказал артист.

    Билан-live

    Также певец поспешил отметить, что 5 декабря выступил перед семьями участников СВО и сделал это от чистого сердца.

    Тем временем глава ФПБК Виталий Бородин уже предложил лишить Билана всех званий за появление на скандальной тусовке в «Мутаборе».

    Во вторник перед своими слушателями извинились за участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой Филипп Киркоров и Лолита Милявская.

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    Вечеринка ИвлеевойДима Билан
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    Комментарии 25

    Гость26 Дек 2023 в 16:27
    На колени!!!
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